Брест празднует День Победы

Источник материала: Tut.by

В Бресте 9 мая идут торжественные мероприятия. С утра на площади Ленина прошло празднование Дня государственного герба и флага. Затем колонна отправилась в Брестскую крепость — там состоялся митинг, посвященный Дню Победы.





























На сегодня в Бресте запланированы концерты в крепости, городском парке, на Набережной и площадке возле торгового центра «Экватор». Программу празднования можно посмотреть по ссылке .











