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Брест празднует День Победы
09.05.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте 9 мая идут торжественные мероприятия. С утра на площади Ленина прошло празднование Дня государственного герба и флага. Затем колонна отправилась в Брестскую крепость — там состоялся митинг, посвященный Дню Победы.
На сегодня в Бресте запланированы концерты в крепости, городском парке, на Набережной и площадке возле торгового центра «Экватор». Программу празднования можно посмотреть по
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Торжественные мероприятия в Бресте начались с утра.
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