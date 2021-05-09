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Брест празднует День Победы

09.05.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте 9 мая идут торжественные мероприятия. С утра на площади Ленина прошло празднование Дня государственного герба и флага. Затем колонна отправилась в Брестскую крепость — там состоялся митинг, посвященный Дню Победы.








На сегодня в Бресте запланированы концерты в крепости, городском парке, на Набережной и площадке возле торгового центра «Экватор». Программу празднования можно посмотреть по ссылке.




 
Теги: Брест
 
 
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Торжественные мероприятия в Бресте начались с утра.
 
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