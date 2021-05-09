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Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 10 мая
09.05.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 10 мая — до минус 2 градусов.
По данным Белгидромета, ночью 10 мая (понедельник) по юго-восточной половине Беларуси на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0..-2. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.
По данным сайта
В Могилеве, Гомеле и Витебске ночью ждут +1..+3°C, а днем в понедельник — +18..+20°C.
В Бресте и Гродно ночью ожидается температура +6..+9°C, днем — +20..+23°C
По всей стране — переменная или небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют.
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По данным Белгидромета, ночью 10 мая (понедельник) по юго-восточной половине на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0.-2. В связи с этим синоптики объявили...
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