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Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 10 мая

09.05.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 10 мая — до минус 2 градусов.


Фото с сайта pixabay.com

По данным Белгидромета, ночью 10 мая (понедельник) по юго-восточной половине Беларуси на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0..-2. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным сайта pogoda.by, в Минске ночью будет +5..+7°C, днем в понедельник — +19..+21°C.

В Могилеве, Гомеле и Витебске ночью ждут +1..+3°C, а днем в понедельник — +18..+20°C.

В Бресте и Гродно ночью ожидается температура +6..+9°C, днем — +20..+23°C 

По всей стране — переменная или небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным Белгидромета, ночью 10 мая (понедельник) по юго-восточной половине на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0.-2. В связи с этим синоптики объявили...
 
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