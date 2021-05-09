Праздничное поздравление с Днем Победы пришло с орбиты МКС

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Видеообращение записали космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Члены экипажа с МКС подчеркнули, что всeгда будут пoмнить о вeличии подвига сoлдат и тружeников тылa.





Олег Новицкий, командир 65-й экспедиции на Международную космическую станцию:

Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна. От всей души поздравляем планету Земля с Днем Великой Победы!Новости по теме: