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Праздничное поздравление с Днем Победы пришло с орбиты МКС
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Видеообращение записали космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Члены экипажа с МКС подчеркнули, что всeгда будут пoмнить о вeличии подвига сoлдат и тружeников тылa.
Олег Новицкий, командир 65-й экспедиции на Международную космическую станцию:
Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна. От всей души поздравляем планету Земля с Днем Великой Победы!Новости по теме:
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Видеообращение записали космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Члены экипажа с МКС подчеркнули, что всeгда будут...
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