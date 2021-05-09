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Праздничное поздравление с Днем Победы пришло с орбиты МКС

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Видеообращение записали космонавты Роскосмоса  Петр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Члены экипажа с МКС подчеркнули, что всeгда будут пoмнить о вeличии подвига сoлдат и тружeников тылa.


Олег Новицкий, командир 65-й экспедиции на Международную космическую станцию:

Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна. От всей души поздравляем планету Земля с Днем Великой Победы!Новости по теме:


 
 
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Видеообращение записали космонавты Роскосмоса  Петр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Члены экипажа с МКС подчеркнули, что всeгда будут...
 
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