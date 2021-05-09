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Курган Славы с вечера подсветят максимально ярко и красочно

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничное настроение  сегодня по всей стране,  и особенно  оно  ощущается на мемориалах. Для Минской области знаковые это, конечно, Курган Славы, где с самого утра многолюдно.

В этих краях летом 1944-го Советская Армия окружила и разгромила 105-тысячную группировку немецких войск. Момент стал одним из решающих в наступательной операции "Багратион" и в целом в  освобождении нашей страны. 

Почтить память героев едут  белорусы из разных мест. Многие семьями. Цветы к подножию кургана  утром возложили и представители Федерации профсоюзов, а также руководство центрального региона.

Курган Славы с вечера подсветят максимально ярко и красочно

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

На мой взгляд, нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, в Брестской крепости, на Кургане Славы. И не просто бывать! А мы им должны рассказать о том, что было на самом деле в те страшные годы, чтобы вот эта память оставалась всегда в наших сердцах… Мы сегодня должны  сделать так, чтобы подрастающее поколение четко и ясно понимало, что было тогда и как не допустить этого в будущем. 

Величественный символ героизма - Курган Славы - с вечера  подсветят максимально ярко и красочно с преобладанием красного и зеленого цветов. Это особо символично - ведь 9 Мая в нашей стране   в этом году совпал и Днем Государственного герба и флага Беларуси.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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