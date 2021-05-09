Источник материала: БT

Праздничное настроение сегодня по всей стране, и особенно оно ощущается на мемориалах. Для Минской области знаковые это, конечно, Курган Славы , где с самого утра многолюдно.

В этих краях летом 1944-го Советская Армия окружила и разгромила 105-тысячную группировку немецких войск. Момент стал одним из решающих в наступательной операции "Багратион" и в целом в освобождении нашей страны.



Почтить память героев едут белорусы из разных мест. Многие семьями. Цветы к подножию кургана утром возложили и представители Федерации профсоюзов, а также руководство центрального региона.









Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:



На мой взгляд, нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, в Брестской крепости, на Кургане Славы. И не просто бывать! А мы им должны рассказать о том, что было на самом деле в те страшные годы, чтобы вот эта память оставалась всегда в наших сердцах… Мы сегодня должны сделать так, чтобы подрастающее поколение четко и ясно понимало, что было тогда и как не допустить этого в будущем.



Величественный символ героизма - Курган Славы - с вечера подсветят максимально ярко и красочно с преобладанием красного и зеленого цветов. Это особо символично - ведь 9 Мая в нашей стране в этом году совпал и Днем Государственного герба и флага Беларуси.



Новости по теме: