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Патриотизм юных белорусов подтверждает, что подвиг героев войны забыт не будет

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не допустить исторического беспамятства и попыток  переписать святую правду о войне - задача и долг нашего поколения! Патриотизм юных белорусов - подтверждение того, что подвиг героев забыт не будет.

Неделя накануне праздника прошла под знаком Великой Победы. Студенты, дети  школьного и даже дошкольного возраста поздравляли ветеранов, участников Великой Отечественной войны и всех, кто пережил военные лихолетья, ведь в их руках  наша спокойная и счастливая жизнь сегодня. Яркие моменты в нашем сюжете.

Рассказывает Ксения Лебедева.

Цветы, флешмобы, подарки и простые, но такие важные  слова благодарности накануне праздника Победы получали участники Великой Отечественной войны. Поздравляли от мала до велика.

Кажется, на генетическом уровне они тоже, вместе с дедами и прадедами, несут эту боль и дорожат счастливым мгновением детства и юношества. Каждого четвертого вспомнили в Минской международной гимназии.

Так важно сегодня, что патриотическая инициатива исходит от внуков и правнуков победителей. Молодежный флешмоб "Вальс Победы" прошел возле филармонии. В праздничном танце закружились студенты БНТУ и БГУИР. Их поддержали учителя и школьники 34-й школы столицы.

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Не допустить исторического беспамятства и попыток  переписать святую правду о войне - задача и долг нашего поколения! Патриотизм юных белорусов - подтверждение...
 
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