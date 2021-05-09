Патриотизм юных белорусов подтверждает, что подвиг героев войны забыт не будет

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Не допустить исторического беспамятства и попыток переписать святую правду о войне - задача и долг нашего поколения! Патриотизм юных белорусов - подтверждение того, что подвиг героев забыт не будет.

Неделя накануне праздника прошла под знаком Великой Победы. Студенты, дети школьного и даже дошкольного возраста поздравляли ветеранов, участников Великой Отечественной войны и всех, кто пережил военные лихолетья, ведь в их руках наша спокойная и счастливая жизнь сегодня. Яркие моменты в нашем сюжете.



Рассказывает Ксения Лебедева.



Цветы, флешмобы, подарки и простые, но такие важные слова благодарности накануне праздника Победы получали участники Великой Отечественной войны. Поздравляли от мала до велика.



Кажется, на генетическом уровне они тоже, вместе с дедами и прадедами, несут эту боль и дорожат счастливым мгновением детства и юношества. Каждого четвертого вспомнили в Минской международной гимназии.



Так важно сегодня, что патриотическая инициатива исходит от внуков и правнуков победителей. Молодежный флешмоб "Вальс Победы" прошел возле филармонии. В праздничном танце закружились студенты БНТУ и БГУИР. Их поддержали учителя и школьники 34-й школы столицы.



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