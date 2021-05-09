Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске

Источник материала: БT

По традиции кульминацией праздничных мероприятий в этот святой день становится площадь Победы - символ мужества и стойкости народа. И каждый год вместе с ветеранами в этом памятном месте наш Президент. Сегодня Александр Лукашенко вместе с сыновьями принял участие в церемонии возложения. Эта традиция в нашей стране живет уже многие десятилетия - белорусы передают эту память из поколения в поколение и благодарны героям за нашу мирную жизнь.



Церемония возложения дает старт дальнейшим торжествам в честь праздника. И белорусский лидер в эти минуты всегда с народом. Для всех нас помнить прошлое - значит всеми силами беречь и наше сегодня, и процветающее завтра.







К подножию монумента легли венки от представителей органов госуправления, судебной власти, ветеранских организаций, силового блока, властей Минска и столичного региона, духовенства.



Церемонию возложения продолжил дипкорпус и представители Исполкома СНГ

Среди представителей зарубежья - Палестина, Азербайджан, Казахстан, Китай, Россия. Вслед за общественными объединениями и политическими партиями к подножию обелиска возложили венки активисты общественники, патриоты Беларуси. И это особенность нынешнего возложения. Это люди, которые гордо несли знамя Беларуси и достойно проявили себя во время событий лета-осени непростого 2020 года. Свое выступление белорусский лидер начал с поздравления и слов о победном подвиге наших дедов и прадедов. Мы преклоняемся перед их героизмом и стойкостью.



Не стихнут слова благодарности поколению победителей, которые принесли свободу и мир белорусской земле. Каждый из нас снова и снова готов возвращаться в мыслях к тем героическим, но и трагическим временам, которые стойко перенесла наша Родина. Но пока белорусы заботятся о сохранении памяти, последователи оккупантов упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Об этом сегодня тоже в речи Президента.









Александр Лукашенко по окончании церемонии тепло пообщался с ветеранами

Люди, повидавшие горе войны, и белорусы, которые ценят то, что сделали их предки, благодарили за мир. Одним из запоминающихся моментов торжественной церемонии на площади стала хореографическая композиция "День Победы". Люди подхватывали слова. Площадь Победы пела. В небо над столицей - чистое и мирное - улетели сотни шаров как символ сокровенной мечты и желания белорусов, чтобы трагические страницы истории никогда больше не повторялись!



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