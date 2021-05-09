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Советский Союз противостоял фашистским войскам 1418 дней
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В годы Второй мировой войны в мире погибли более 50 миллионов человек. Каждый третий - гражданин СССР. Вся Европа покорилась войскам Германии за три месяца. Освобождать ее пришлось нашим солдатам.
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В годы Второй мировой войны в мире погибли более 50 миллионов человек. Каждый третий - гражданин СССР. Вся Европа покорилась войскам Германии за три месяца....
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