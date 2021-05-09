Советский Союз противостоял фашистским войскам 1418 дней

Источник материала: БT

В годы Второй мировой войны в мире погибли более 50 миллионов человек. Каждый третий - гражданин СССР. Вся Европа покорилась войскам Германии за три месяца. Освобождать ее пришлось нашим солдатам.



Дания смогла противостоять фашизму 6 часов; Люксембург - 1 день; Нидерланды - 5 дней; Югославия - 11; Бельгия - 18; Греция держалась 24 дня; Польша - 27 дней; Франция - 1 месяц и 12 дней; Норвегия - 2 месяца и 1 день. Дом Павлова в Сталинграде оказывал сопротивление 58 дней. Советский Союз противостоял фашистским войскам почти четыре года (это 1418 дней) и завершил войну в логове врага. Германия капитулировала.



Читайте также: