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Советский Союз противостоял фашистским войскам 1418 дней

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В годы Второй мировой войны в мире погибли более 50 миллионов человек. Каждый третий - гражданин СССР. Вся Европа покорилась войскам Германии за три месяца. Освобождать ее пришлось нашим солдатам.

Дания смогла противостоять фашизму 6 часов; Люксембург - 1 день; Нидерланды - 5 дней; Югославия - 11; Бельгия - 18; Греция держалась 24 дня; Польша - 27 дней; Франция - 1 месяц и 12 дней; Норвегия - 2 месяца и 1 день. Дом Павлова в Сталинграде оказывал сопротивление 58 дней. Советский Союз противостоял фашистским войскам почти четыре года (это 1418 дней) и завершил войну в логове врага. Германия капитулировала.

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В годы Второй мировой войны в мире погибли более 50 миллионов человек. Каждый третий - гражданин СССР. Вся Европа покорилась войскам Германии за три месяца....
 
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