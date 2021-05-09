В Витебске главным местом празднования 9 Мая стала площадь Победы

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Празднично во всех регионах. Цветы несут к мемориалам, белорусы благодарят ветеранов за мир, по всей стране проходят патриотические акции. На праздничных площадках работают и наши корреспонденты.



Рассказывает Марина Романовская (прямое включение). Северный регион поздравляет всех жителей Беларуси с Днем Победы, а также с Днем Государственного герба и Государственного флага! Главной локацией праздника в Витебске стала площадь Победы. 9 Мая здесь всегда многолюдно.

По центральной улице города прошагала праздничная колонна.









Ее возглавили Знамя Победы и Государственный флаг Беларуси. Символично - в Год народного единства. В торжественном шествии - ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялся митинг, к Вечному огню возложили цветы.



Почить память героев жители Витебска приходят семьями. Важно, чтобы молодежь знала историю и ценила подвиг дедов и прадедов. Также празднично сегодня во всех регионах страны. Ведь сила белорусов не только в единстве - патриотизме и искренней любви к своей стране.





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