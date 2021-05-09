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В Витебске главным местом празднования 9 Мая стала площадь Победы
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Празднично во всех регионах. Цветы несут к мемориалам, белорусы благодарят ветеранов за мир, по всей стране проходят патриотические акции. На праздничных площадках работают и наши корреспонденты.
Ее возглавили Знамя Победы и Государственный флаг Беларуси. Символично - в Год народного единства. В торжественном шествии - ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялся митинг, к Вечному огню возложили цветы.
Почить память героев жители Витебска приходят семьями. Важно, чтобы молодежь знала историю и ценила подвиг дедов и прадедов. Также празднично сегодня во всех регионах страны. Ведь сила белорусов не только в единстве - патриотизме и искренней любви к своей стране.
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Празднично во всех регионах. Цветы несут к мемориалам, белорусы благодарят ветеранов за мир, по всей стране проходят патриотические акции. На праздничных...
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