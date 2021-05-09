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В Бресте праздник Победы начался с акции "Беларусь помнит"

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Бресте центром праздничных торжеств стала легендарная крепость-герой. Праздник Победы начался с акции "Беларусь помнит": в цитадель через монумент "Звезда" пронесли портреты фронтовиков. Среди них - фотографии защитников крепости, чьи имена навечно вписаны в книгу памяти.
Противник рассчитывал захватить цитадель за 8 часов, но красноармейцы продержались более месяца!. Их мужество стало символом героизма в Великой Отечественной. Сегодня память воинов почтили минутой молчания: тысячи людей склонили головы в знак благодарности за подвиг.

В ближайшее время в Бресте начнется концерт духовых оркестров. Музыканты исполнят песни военных лет. Многолюдно в Брестской крепости будет до позднего вечера - небо над цитаделью озарит праздничный салют.

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте центром праздничных торжеств стала легендарная крепость-герой. Праздник Победы начался с акции "Беларусь помнит": в цитадель через монумент "Звезда"...
 
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