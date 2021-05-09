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В Бресте праздник Победы начался с акции "Беларусь помнит"
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Бресте центром праздничных торжеств стала легендарная крепость-герой. Праздник Победы начался с акции "Беларусь помнит": в цитадель через монумент "Звезда" пронесли портреты фронтовиков. Среди них - фотографии защитников крепости, чьи имена навечно вписаны в книгу памяти.
В ближайшее время в Бресте начнется концерт духовых оркестров. Музыканты исполнят песни военных лет. Многолюдно в Брестской крепости будет до позднего вечера - небо над цитаделью озарит праздничный салют.
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В Бресте центром праздничных торжеств стала легендарная крепость-герой. Праздник Победы начался с акции "Беларусь помнит": в цитадель через монумент "Звезда"...
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