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Поздравление с Днем Государственного герба и Государственного флага

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дорогие белорусы! 

Поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. 

Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной страны - мирной, сильной и суверенной. 

История создания наших первых символов государственности неразрывно связана с советской эпохой, подарившей народам законное право на самоопределение. С их обретением мы, белорусы, состоялись как нация, вместе с братскими республиками прошли великий путь от белорусской народности до народа-победителя, стали страной - основательницей ООН, обрели статус полноправного участника международных отношений и, невзирая на беспрецедентное внешнее давление, сохранили свою независимость. 

Сегодня государственная символика защищает суверенитет Беларуси, объединяя всех нас в стремлении сберечь жизненный уклад, исконные традиции и героическое прошлое. 

С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья, радости, благополучия и новых достижений во славу Отечества.


Александр Лукашенко 



 
 
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Дорогие белорусы!  Поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.  Современные герб, флаг и гимн объединяют...
 
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