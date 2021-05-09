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Народный артист Молдовы Константин Москович поздравил белорусов с Днем Победы
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Слова благодарности ветеранам, теплые поздравления с 76-летием Великой Победы продолжают приходить белорусам со всего мира. Народный артист Молдовы Константин Москович присоединяется и адресует свои искренние пожелания.
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Слова благодарности ветеранам, теплые поздравления с 76-летием Великой Победы продолжают приходить белорусам со всего мира. Народный артист Молдовы Константин...
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