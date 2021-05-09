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9 Мая в Брестской крепости состоится митинг в память о погибших

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничные мероприятия сегодня охватят всю страну. В Бресте по традиции основной локацией станет Брестская крепость-герой. Здесь состоится митинг в память о погибших, а по улице Ленина пронесут символ независимости страны - Государственный флаг Беларуси.

Легендарная цитадель - символ героизма в Великой Отечественной войне - пример несгибаемого духа. Крепость стала местом притяжения тех, кто помнит и чтит защитников Родины, кто преодолевает иногда и сотни тысяч километров, чтобы возложить живые цветы к Вечному огню, преклониться перед подвигом тех, кто принял на себя первый удар войны.

В этом году комплекс отметит полувековой юбилей. За время его существования реализованы десятки проектов по сохранению исторической памяти. Многое еще предстоит сделать.

Подробнее - Мария Тройнич. Здесь были сделаны первые шаги к Великой Победе. Поэтому праздник 9 Мая в Брестской крепости всегда приобретает особый эмоциональный оттенок. В этом году мемориальный комплекс отметит 50-летний юбилей. А в 70-х он стал по-настоящему всенародной стройкой. Деньги на создание комплекса собирали всем Союзом. Под экспозиционными витринами до сих пор хранят афиши благотворительных концертов.
Сегодня Брестская крепость - объект международной памяти. Вместе с российскими коллегами здесь реализуют проекты по музеефикации и реставрации. В этом году открылся музей "5-й форт". Казарменный быт воссоздают уникальные экспонаты. Для посетителей открылись и загадочные подземелья форта. В планах - реставрация монументальных памятников мемориала "Звезда" и "Мужество".

Монумент "Мужество" - один из самых узнаваемых символов Брестской крепости

Высота композиции - 33, 5 метра. По задумке архитекторов, памятник воплощает собирательный образ несломленного духом защитника цитадели.

Подвиг героев Брестской крепости вдохновлял в полете Юрия Гагарина. Об этом космонавт говорил в письме, адресованном брестчанам и оставшимся в живых участникам обороны. Свой портрет с подписью он прислал в музей в 1961 году, накануне памятной даты 22 июня

Историческая память - то, что объединяет многие поколения белорусов. Каждый День Победы - напоминание о том, какая огромная сила заключается в единстве борьбы за общие ценности.

Лариса Бибик, замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":
Сама оборона Брестской крепости - это, действительно, символ. Никто не думал, поднимаясь в атаку, выживет он или погибнет. Главное сделать то, что ему доверили - доверили эти стены, доверили эту идеологию, которая, как мы сегодня понимаем, и помогла выстоять в этой тяжелой войне.
После празднования Дня Победы в Бресте начнется масштабная подготовка к еще одной очень важной годовщине. 22 июня исполнится ровно 80 лет с момента начала войны. Ночью в цитадели пройдет митинг-реквием. В память о защитниках возле Брестской крепости откроют обновленную аллею «Их именами названы улицы Бреста» с портретами героев легендарной цитадели.

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Теги: Брест
 
 
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Праздничные мероприятия сегодня охватят всю страну. В Бресте по традиции основной локацией станет Брестская крепость-герой. Здесь состоится митинг в память о...
 
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