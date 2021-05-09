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Олег Газманов поздравил белорусов с Днем Победы
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларусь направляют поздравления со всего мира. Историческая дата вот уже 76 лет для нашего народа одна из самых памятных, торжественных и значимых. Искренние и теплые пожелания всем белорусам адресует народный артист России Олег Газманов.
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В Беларусь направляют поздравления со всего мира. Историческая дата вот уже 76 лет для нашего народа одна из самых памятных, торжественных и значимых. Искренние и...
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