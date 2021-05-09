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Прямая трансляция возложения цветов к монументу на площади Победы в 11:00 на "Беларусь 1"
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
9 Мая по традиции встречи поколений проходят у главных обелисков, на площадях и мемориалах во всех уголках нашей страны. В столице - городе-герое Минске - эпицентром событий 9 Мая станет площадь Победы. В рамках акции "Беларусь помнит" к монументу и Вечному огню возложат цветы. Участие в церемонии примет Президент Александр Лукашенко. Прямую трансляцию Белтелерадиокомпания начнет в 11:00.
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9 Мая по традиции встречи поколений проходят у главных обелисков, на площадях и мемориалах во всех уголках нашей страны. В столице - городе-герое Минске - эпицентром...
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