Источник материала: БT

9 Мая по традиции встречи поколений проходят у главных обелисков, на площадях и мемориалах во всех уголках нашей страны. В столице - городе-герое Минске - эпицентром событий 9 Мая станет площадь Победы. В рамках акции "Беларусь помнит" к монументу и Вечному огню возложат цветы. Участие в церемонии примет Президент Александр Лукашенко. Прямую трансляцию Белтелерадиокомпания начнет в 11:00.



На прямую связь с нашей студией выходит Светлана Лукьянюк (прямое включение).

