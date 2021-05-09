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Мемориал "Урочище Пески" хранит память об ужасах войны

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подвиг защитников и освободителей увековечен. В граните и бронзе отражены трагизм, боль и потери, которые принесла Великая Отечественная война. В Беларуси нет равнодушных к военной истории, потому что эта история так или иначе коснулась каждой семьи.

Сегодня у подножия обелисков в больших городах и маленьких деревнях живые цветы. Память - это то, что нас объединяет и делает сильнее. Мемориал в деревне Борки Могилевской области. В 1942 году сюда ворвался карательный отряд, жизнь в населенном пункте остановилась. А окраина Полоцка в годы Великой Отечественной стала территорией смерти для советских  солдат, офицеров и мирного населения. Эти места как раны на сердце нашей Беларуси, и хранят они память не только о трагедии, но и о мужестве белорусского народа.

Рассказывает Марина Романовская: Мемориал "Урочище пески" хранит память об ужасах войны. В годы Великой Отечественной  на окраине Полоцка действовал транзитный лагерь для советских военнопленных. Здесь покоятся останки по меньшей мере 40 тысяч человек.

Вместе с солдатами в братской могиле и мирные жители. Сюда привозили расстрелянных и повешенных с гражданского лагеря. Ежедневно от голода, непосильного труда, болезней и издевательств погибали сотни человек. Мемориал на месте массового захоронения торжественно открыли в прошлом году. Строили всем миром. И сейчас к Стене памяти жители Полоцка приходят с цветами и зажигают лампады.

Мемориал "Урочище Пески" хранит память об ужасах войны

В июне в Древнем Полоцке сотни жителей Беларуси станут участниками крестного хода в память о погибших в лагере "Дулаг -125". В "Урочище Пески" состоится митинг. И сегодня к мемориалам по всей стране люди несут живые цветы. Наследники Победы чтут память тех, кто боролся с врагом, и отдал жизнь за мир. Деревня Борки Кировского района. Именно здесь находится один из самых крупных в Могилевской области мемориалов памяти сожженных деревень. На гранитных плитах - сотни имен и фамилий.

В июне 42-го фашисты буквально стерли Борки с лица земли

Как и еще шесть поселков в округе. Карательная операция "Потсдам" стала местью партизанам. Из 2 тысяч в живых тогда остались всего 38 человек. О зверствах войны здесь помнят и сегодня.

Обновленным мемориал предстал в 75-ю годовщину Великой Победы. В центре - склонившаяся над деткой колыбелью мать. Улица сожженных домов. Словно застывшие в пепле силуэты людей. В граните - названия почти пол сотни сожженных деревень области. Здесь всегда живые цветы. Здесь всегда многолюдно. Приезжают со всего мира, чтобы почтить минутой молчания жертв Великой Отечественной войны.

Память, которая не утрачена и спустя долгие годы. В военной хронике, в потомках тех, кто перенес весь ужас войны. Сегодня здесь склоняют головы перед героизмом солдат и мирных жителей белорусы.

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Подвиг защитников и освободителей увековечен. В граните и бронзе отражены трагизм, боль и потери, которые принесла Великая Отечественная война. В Беларуси нет...
 
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