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Мемориал "Урочище Пески" хранит память об ужасах войны
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подвиг защитников и освободителей увековечен. В граните и бронзе отражены трагизм, боль и потери, которые принесла Великая Отечественная война. В Беларуси нет равнодушных к военной истории, потому что эта история так или иначе коснулась каждой семьи.
Рассказывает Марина Романовская: Мемориал "Урочище пески" хранит память об ужасах войны. В годы Великой Отечественной на окраине Полоцка действовал транзитный лагерь для советских военнопленных. Здесь покоятся останки по меньшей мере 40 тысяч человек.
Вместе с солдатами в братской могиле и мирные жители. Сюда привозили расстрелянных и повешенных с гражданского лагеря. Ежедневно от голода, непосильного труда, болезней и издевательств погибали сотни человек. Мемориал на месте массового захоронения торжественно открыли в прошлом году. Строили всем миром. И сейчас к Стене памяти жители Полоцка приходят с цветами и зажигают лампады.
В июне 42-го фашисты буквально стерли Борки с лица земли
Как и еще шесть поселков в округе. Карательная операция "Потсдам" стала местью партизанам. Из 2 тысяч в живых тогда остались всего 38 человек. О зверствах войны здесь помнят и сегодня.
Память, которая не утрачена и спустя долгие годы. В военной хронике, в потомках тех, кто перенес весь ужас войны. Сегодня здесь склоняют головы перед героизмом солдат и мирных жителей белорусы.
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Подвиг защитников и освободителей увековечен. В граните и бронзе отражены трагизм, боль и потери, которые принесла Великая Отечественная война. В Беларуси нет...
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