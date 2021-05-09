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9 Мая масштабно отметят регионы Беларуси
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По традиции масштабно 9 Мая празднуют в регионах. Зрители информационного канала Агентства теленовостей станут свидетелями самых ярких моментов Дня Победы. Как проведут этот день в белорусских городах?
В Витебске День Победы начнет праздничное шествие, которое соединит площадь Ленина и площадь Победы. Колонну возглавят два флага - Знамя Победы и Государственный флаг Беларуси. Символично. Сегодня мы отмечаем День Государственного герба и Государственного флага. У мемориала в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков состоится митинг. Цветы лягут и к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова.
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По традиции масштабно 9 Мая празднуют в регионах. Зрители информационного канала Агентства теленовостей станут свидетелями самых ярких моментов Дня Победы. Как...
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