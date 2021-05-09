ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

9 Мая масштабно отметят регионы Беларуси

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По традиции масштабно 9 Мая празднуют в регионах. Зрители информационного канала Агентства теленовостей станут свидетелями самых ярких моментов Дня Победы. Как проведут этот день в белорусских городах?

В Витебске День Победы начнет праздничное шествие, которое соединит площадь Ленина и площадь Победы. Колонну возглавят два флага - Знамя Победы и Государственный флаг Беларуси. Символично. Сегодня мы отмечаем День Государственного герба и Государственного флага. У мемориала в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков состоится митинг. Цветы лягут и к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова.



В Могилеве торжества начнутся на площади Славы с возложения цветов. А еще вальс Победы, фронтовые песни, выставка военной техники и патриотический марафон "Письмо солдату". Откроется в Могилеве и первый в стране магазин государственной символики. А молодежь станет участником акции "Гордимся родиной своей!".

В Гродно старт мероприятиям даст торжественный митинг на Кургане Славы. На локации "Песни Победы" в режиме нон-стоп будут выступать оркестры, артисты, эстрадные и народные коллективы. Рядом с курганом развернется "Привал Победы". Гостей ждут интерактивные площадки "Полевая почта", "Полевая аптека", "Медсанчасть" и даже "Полевая парикмахерская". Будут работать фотозоны.

В Гомеле на улице Советской - торжественное шествие. Митинг и возложение цветов по традиции на площади Труда. Здесь же праздничное прохождение воинских подразделений, силовых структур и кадетских классов. На набережной Сожа развернется Военно-исторический музей под открытым небом, там можно будет стать участником тематического феста. 

Читайте также:

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По традиции масштабно 9 Мая празднуют в регионах. Зрители информационного канала Агентства теленовостей станут свидетелями самых ярких моментов Дня Победы. Как...
 
Новости дня
Новости общества
 
Праздничный эфир "Беларусь 1" будет связан с самыми знаковыми и памятными местами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by