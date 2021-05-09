Источник материала: БT

В парке Победы, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны ждем этим майским утром гостей в нашей выездной студии, а на круглой площади у монумента Победы в Минске все готово для встречи с главными героями праздника - ветеранами.

Новое место наших традиционных встреч в этот день выбрано неслучайно. В 1945 году в честь Победы в этом месте заложили парк. С того времени он сильно изменился и стал целым музейным комплексом. С теми, кому дорого это место, священная дата 9 Мая, о личных воспоминаниях поговорим сегодня в этой студии.

У обелиска Победы встретимся с теми, кто 4 года героически шел к бесспорной Победе - конечно, с нашими ветеранами! Они главные герои этого дня. И наверняка придут они вместе со своими детьми и внуками, ради которых сражались и победили.

А еще Брестская крепость-герой, Ола, Озаричи, Тростенец, Борки, Пески, Курган Славы и Буйничское поле. В этих народных местах никогда не забывают настоящих героев и чтят память о тех, кто в строю, и кого уже нет рядом с нами.



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