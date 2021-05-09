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Правнук ветерана Никита Обедняк с гордостью примерил военную форму прадеда

09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси нет семьи, которую не затронула бы та война. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей страшных и героических событий Великой Отечественной  все меньше. 

Но их родные и близкие берегут память об освободителях, об их боевом пути. Через фотоснимки, награды и письма с фронта авторы и этого проекта стремятся показать - из памяти каждой семьи слагается память всего народа. 

В роли Героя Советского Союза Николая Обедняка его правнук  Никита Обедняк, который с гордостью примерил военную форму прадеда. Николай Иванович  в сентябре 1943 года в составе штурмовой бригады  переправился на правый берег Днепра и огнем из ручного пулемета  прикрыл наступавшие десантные подразделения.

Агентство теленовостей реконструировало события тех давних дней, а правнук ветерана смог стать их участником и таким образом почтить память своего деда-героя.

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Теги: Новости
 
 
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В Беларуси нет семьи, которую не затронула бы та война. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей страшных и героических событий Великой Отечественной  все...
 
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