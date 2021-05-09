Правнук ветерана Никита Обедняк с гордостью примерил военную форму прадеда

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В Беларуси нет семьи, которую не затронула бы та война. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей страшных и героических событий Великой Отечественной все меньше.

Но их родные и близкие берегут память об освободителях, об их боевом пути. Через фотоснимки, награды и письма с фронта авторы и этого проекта стремятся показать - из памяти каждой семьи слагается память всего народа.



В роли Героя Советского Союза Николая Обедняка его правнук Никита Обедняк, который с гордостью примерил военную форму прадеда. Николай Иванович в сентябре 1943 года в составе штурмовой бригады переправился на правый берег Днепра и огнем из ручного пулемета прикрыл наступавшие десантные подразделения.



Агентство теленовостей реконструировало события тех давних дней, а правнук ветерана смог стать их участником и таким образом почтить память своего деда-героя.



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