День Победы в Витебске. Часы на ратуше играли «Катюшу», а «Бессмертный полк» нес портрет Сталина

Источник материала: Tut.by

В Витебске 9 мая отметили День Победы — 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. «Народные новости Витебска» побывали на празднике.





Милиция в центре города появилась еще в седьмом часу утра. Движение общественного транспорта в районе площади Ленина начали перекрывать уже в 7.40.

От площади Ленина до площади Победы прошло торжественное шествие. Десантники несли огромный красно-зеленый флаг — в этом году День Победы совпал с Днем государственного флага и герба.

Когда колонна достигла ратуши, обновленные куранты на башне заиграли «Катюшу», «Синий платочек». Постовые ГАИ отдавали честь ветеранам, которых везли на машинах с открытым верхом.

К площади Победы также шли участники акции «Бессмертный полк» — под крики «Ура!» они несли портрет Сталина, советские флаги и фотографии своих воевавших родных.

























На митинге возле «Трех штыков» выступил губернатор Николай Шерстнев. Затем горожане возложили цветы к Вечному огню. Некоторые из них при этом крестились.

На главной витебской площади прошли праздничный концерт, выставка военной и спасательной техники.

















По традиции 9 мая в парке Победителей выступили реконструкторы. Особый интерес у детей вызвало средство связи в войну. Посмотреть, какие раньше были «мобильные телефоны», были не прочь и родители.

По площади Победы ходила девушка с подносом и продавала трубочки и пряники в виде самолетика.

















В Витебской области проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 2,8 тысячи человек, пострадавших от последствий войны. Самым старшим участникам и инвалидам войны уже более 100 лет, а самым молодым — около 90 (это партизаны и подпольщики), сообщает комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома.