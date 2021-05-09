ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле от входа на городской праздник увели блогера, который вел прямой эфир

09.05.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле фермера и блогера Юрия Ганцевича человек в форме увел от заграждений вокруг городского праздника. Юрий вел прямой эфир этого момента.


Судя по видео, Юрий шел по центральным улицам Гомеля и рассказывал зрителям о гуляниях в городе. Он подошел к зоне, огороженной рамками, встал в очередь на досмотр — люди в форме попросили его подождать.

Пока Юрий ждал, он рассуждал о запрещенных к проносу предметах — например, за рамки нельзя было с фотоаппаратом. На видео видно, что фотоаппарат у Юрия был, он его выключил и продолжил снимать на телефон.

В определенный момент прозвучало слово «Проходим» и Юрия куда-то повел мужчина в форме.

Видео: Приключения козы Машки, YouTube

Пока нет официальной информации о том, задержан ли Ганцевич и по какой причине ему нужно было пройти с человеком в форме.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока нет официальной информации о том, задержан ли Ганцевич и по какой причине ему нужно было пройти с человеком в форме.
 
Новости дня
Новости общества
 
Праздничное поздравление с Днем Победы пришло с орбиты МКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by