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В Гомеле от входа на городской праздник увели блогера, который вел прямой эфир
09.05.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле фермера и блогера Юрия Ганцевича человек в форме увел от заграждений вокруг городского праздника. Юрий
Судя по видео, Юрий шел по центральным улицам Гомеля и рассказывал зрителям о гуляниях в городе. Он подошел к зоне, огороженной рамками, встал в очередь на досмотр — люди в форме попросили его подождать.
Пока Юрий ждал, он рассуждал о запрещенных к проносу предметах — например, за рамки нельзя было с фотоаппаратом. На видео видно, что фотоаппарат у Юрия был, он его выключил и продолжил снимать на телефон.
В определенный момент прозвучало слово «Проходим» и Юрия куда-то повел мужчина в форме.
Видео:
Пока нет официальной информации о том, задержан ли Ганцевич и по какой причине ему нужно было пройти с человеком в форме.
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Пока нет официальной информации о том, задержан ли Ганцевич и по какой причине ему нужно было пройти с человеком в форме.
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