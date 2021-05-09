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Евгений Шевченко присоединился к поздравлениям белорусов с праздником Великой Победы

09.05.2021 16:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

События военных лет сплотили людей с абсолютно разными судьбами, но у всех  была единая цель - свободная мирная жизнь. И даже в мирное время 9 Мая для каждого из нас - день особенный. Таким же особенным он является и для народного депутата Украины  Евгения Шевченко, он также присоединяется к поздравлениям белорусов с праздником Великой Победы. 


 
 
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События военных лет сплотили людей с абсолютно разными судьбами, но у всех  была единая цель - свободная мирная жизнь. И даже в мирное время 9 Мая для каждого из нас -...
 
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