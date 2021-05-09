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9 мая 1945 немецкое командование подписало в Акт о безоговорочной капитуляции

09.05.2021 16:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День Великой Победы словами самой знаменитой песни "порохом пропах", а его "радость со слезами на глазах". Эти истины и сегодня, даже спустя 76 лет с момента, когда Германия признала свое поражение в войне, незыблемы.

9 мая немецкое командование подписало в пригороде Берлина Акт о безоговорочной капитуляции. Позади 1418 дней войны, тысячи километров европейских дорог и сотни полей сражений, обильно политых кровью советских воинов. Флаг Победы над Рейхстагом взвился 1 мая, но гитлеровские войска еще более недели продолжали сопротивление в Чехословакии и Дании, не сдавалась группировка в Курляндском котле. Только 9 мая победа стала окончательной, неопровержимой реальностью: немецкие штандарты ждала заслуженная участь - пасть на брусчатку Красной площади.

За Победу народы СССР заплатили чудовищную цену - 26 миллионов жизней

Только наших жителей война погубила 3 миллиона. Это каждый третий белорус. Война дотла разрушила 209 городов, с лица земли огнем было стерто более 9 тысяч деревень. Жители многих из них сгорели заживо. Страшное время не щадило никого.


Конечно, любая война - это еще и потери экономические. Общий материальный ущерб, нанесенный захватчиками в Беларуси, составил 75 миллиардов рублей. Это в ценах 1941 года, для сравнения - это 35 бюджетов довоенного 1940 года.

Стоила ли того Победа? Безусловно: план "Ост" готовил так называемым неполноценным расам смерть или вечное рабство. Но наши деды с прадедами предпочли неимоверные страдания и даже смерть жизни на коленях. Те бои за свободу заложили основу белорусской независимости - кровь героев Великой Отечественной войны скрепляет фундамент нашей государственности.

Потому любой ревизионизм - это еще и отрицание Беларуси как таковой, всей ее послевоенной истории, ее участия в основании ООН, всех последующих успехов и достижений страны. И задача будущих поколений - принять от ветеранов память о Великой Победе, чтобы, не повредив и не растеряв эту память, передать тем, кто придет после нас.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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День Великой Победы словами самой знаменитой песни "порохом пропах", а его "радость со слезами на глазах". Эти истины и сегодня, даже спустя 76 лет с момента, когда...
 
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