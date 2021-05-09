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«Заходишь в город, а там стоит плач и кругом сотни гробов». История 95-летнего ветерана ВОВ
09.05.2021 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимиру Васильевичу Бородину сейчас 95 лет, когда началась война ему было всего 15. Только с третьей попытки, в 1943 году, молодой человек оказался на фронте в артиллерийских войсках, после того, как получил звание младшего лейтенанта. Практически сразу по прибытии молодой человек с напарником случайно забрели на минное поле ночью. Чтобы выбраться оттуда и вернуться назад, в полной темноте пришлось жечь бумагу, светить под ноги (только так удавалось искать свои следы). Ветеран ВОВ рассказал про ужас войны, когда заходишь в город, а там сотни гробов, ранение, где во время боя пришлось отрубить себе часть пальца, и сотни километров, которые нужно было преодолевать пешком. TUT.BY продолжает проект
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