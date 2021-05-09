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В 17:55 Беларусь замрет в минуте молчания

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь помнит! Мы повторяем это снова и снова! И сегодня мы еще раз вспомним всех поименно. В 17:55 Беларусь замрет в минуте молчания. 

Почтим память и павших героев, тех, кто отдал свою жизнь за Победу в Великой Отечественной войне, поблагодарим их за 76 мирных лет! 


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Беларусь помнит! Мы повторяем это снова и снова! И сегодня мы еще раз вспомним всех поименно. В 17:55 Беларусь замрет в минуте молчания.  Почтим память и павших...
 
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