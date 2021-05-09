Поздравление бывшим фронтовикам подготовил белорусский музыкант и продюсер Серега

Источник материала: БT

Конечно, душа этого праздника - ветераны. В память о войне нам остались мир и свобода, а им рубцы на сердце и теле, но сегодня на их глазах лишь слезы радости и счастья.

Им сегодня все самые искренние и теплые слова благодарности. Свое личное поздравление былым фронтовикам подготовил и известный белорусский музыкант и продюсер Серега.



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