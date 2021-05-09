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Поздравление бывшим фронтовикам подготовил белорусский музыкант и продюсер Серега
09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Конечно, душа этого праздника - ветераны. В память о войне нам остались мир и свобода, а им рубцы на сердце и теле, но сегодня на их глазах лишь слезы радости и счастья.
Им сегодня все самые искренние и теплые слова благодарности. Свое личное поздравление былым фронтовикам подготовил и известный белорусский музыкант и продюсер Серега.
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Конечно, душа этого праздника - ветераны. В память о войне нам остались мир и свобода, а им рубцы на сердце и теле, но сегодня на их глазах лишь слезы радости и...
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