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Алексей Ягудин о своих родных, прошедших через блокаду Ленинграда
09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Война оставила след в памяти каждой семьи. Очень многим довелось пережить жестокость, страх и потерю близких в то время. Историю своих родных, которые прошли через блокаду Ленинграда, нам рассказал и заслуженный мастер спорта, фигурист Алексей Ягудин.
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Война оставила след в памяти каждой семьи. Очень многим довелось пережить жестокость, страх и потерю близких в то время. Историю своих родных, которые прошли через...
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