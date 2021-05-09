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Ценность исторической правды актуальна в наш век информационных технологий
09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ценность исторической правды и памяти особенно актуальна в наш век информационных технологий, когда жизнь порой вынужденно переходит в формат "онлайн".
История нашей страны - святыня, которую мы обязаны хранить и защищать от любых попыток перекроить ее на новый лад. Это наша сила, наше богатство и наша гордость.
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Ценность исторической правды и памяти особенно актуальна в наш век информационных технологий, когда жизнь порой вынужденно переходит в формат "онлайн". ...
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