Ценность исторической правды актуальна в наш век информационных технологий

Источник материала: БT

Ценность исторической правды и памяти особенно актуальна в наш век информационных технологий, когда жизнь порой вынужденно переходит в формат "онлайн".

История нашей страны - святыня, которую мы обязаны хранить и защищать от любых попыток перекроить ее на новый лад. Это наша сила, наше богатство и наша гордость.





