ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спустя почти восемь десятилетий после Великой Отечественной белорусы возводят и реконструируют монументы

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Память о подвиге нашего народа будет жить вечно в наших сердцах, в делах каждого дня, в рассказах и бережном отношении к местам памяти. 

Спустя почти восемь десятилетий после Великой Отечественной белорусы возводят и реконструируют монументы. За каждой нанесенной на гранит фамилией не просто история жизни, а история бесчеловечной войны и Великой Победы. Немой укор агрессорам и вечный символ мужества и героизма.

Сегодня у всех памятников лежат живые цветы.  Беларусь помнит каждого.  

Рассказывает Ольга Масловская.

Рыленки. В таких святых местах цена Победы ощущается особенно остро. Здесь, на братском кладбище, покоятся останки 10 тысяч советских солдат. 

Это воины 11-й гвардейской и 31-й армий, погибшие в  боях в  1943  и 1944 годах. Фронт здесь стоял девять месяцев - девять месяцев боев, жестокого противостояния, потерь и беспримерного мужества. 

Мемориал на месте братского кладбища был воздвигнут в 1973 году на 599-м километре трассы Брест - Москва. Проезжающие мимо машины замедляют скорость, а проходящие поезда обязательно подают звуковой сигнал. Вдоль дороги - от ворот к плитам - установлены  четыре стелы, посвященные подвигам Юрия Смирнова, Александра Васильева, Анны Никандровой и летчиков полка "Нормандия - Неман" Сергея Астахова и Бруно де Фальтана. На входе в граните коротко и трогательно: "Подвиги ваши бессмертны". 

В день открытия мемориала на гранит было нанесено более шести тысяч имен. За годы поисковой работы их количество увеличилось на три тысячи. Для новых фамилий оставлены пустые плиты, ведь работа с архивами продолжается. Каждый год в мемориальный комплекс приезжают наследники Победы, для которых память не просто слово. 

Светлана Рыжанская, зампредседателя Дубровенского райисполкома:

Русские, белорусы, казахи. Одних россиян более 6 тыс. у нас захоронено на этом месте. Ежегодно в канун 9 Мая многочисленные родственники погибших воинов посещают захоронения. В настоящее время приехала дочь погибшего из Чувашии.

Три года назад на мемориальном комплексе началась реконструкция. Деньги зарабатывали на субботниках, помогал бюджет, общественные организации. Обновленный комплекс торжественно открылся в день 75-летия Великой Победы. 

Этот мемориальный комплекс -  один из самых величественных памятников на территории Беларуси, страны, которая помнит и чтит своих героев. 

Деревня Шауличи Волковысского района повторила судьбу Хатыни. В июле 1943 года фашисты уничтожили 366 местных жителей, из них 120 детей. Сегодня их имена увековечены в граните.

Трагические события лета 1943-го развивались стремительно. За день до расправы рядом с деревней был убит немецкий офицер – врач. Фашисты не стали разбираться в причинах и обвинили местных жителей в помощи партизанам. На рассвете деревню окружили. Елена Блажеевская в то время жила по соседству. Те страшные события помнит до сих пор. 

Местных жителей каратели сверили по спискам комендатуры и расстреляли всех до единого. Не пощадили даже двухдневного младенца. Все имущество сельчан вывезли, адома и сараи подожгли. Деревня горела больше суток.

Сегодня здесь мемориальный комплекс. Строили его, что называется, всем миром. 

Ежегодно 7 июля - в день трагедии и 9 Мая в мемориальный комплекс "Шауличи" приезжают сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим, но непокоренным местным жителям. 

Новости по теме:


 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Память о подвиге нашего народа будет жить вечно в наших сердцах, в делах каждого дня, в рассказах и бережном отношении к местам памяти.  Спустя почти восемь...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве открылся первый в Беларуси магазин государственной символики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by