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Память о подвиге нашего народа будет жить вечно в наших сердцах, в делах каждого дня, в рассказах и бережном отношении к местам памяти.

Спустя почти восемь десятилетий после Великой Отечественной белорусы возводят и реконструируют монументы. За каждой нанесенной на гранит фамилией не просто история жизни, а история бесчеловечной войны и Великой Победы. Немой укор агрессорам и вечный символ мужества и героизма.



Сегодня у всех памятников лежат живые цветы. Беларусь помнит каждого.



Рассказывает Ольга Масловская.



Рыленки. В таких святых местах цена Победы ощущается особенно остро. Здесь, на братском кладбище, покоятся останки 10 тысяч советских солдат.



Это воины 11-й гвардейской и 31-й армий, погибшие в боях в 1943 и 1944 годах. Фронт здесь стоял девять месяцев - девять месяцев боев, жестокого противостояния, потерь и беспримерного мужества.



Мемориал на месте братского кладбища был воздвигнут в 1973 году на 599-м километре трассы Брест - Москва. Проезжающие мимо машины замедляют скорость, а проходящие поезда обязательно подают звуковой сигнал. Вдоль дороги - от ворот к плитам - установлены четыре стелы, посвященные подвигам Юрия Смирнова, Александра Васильева, Анны Никандровой и летчиков полка "Нормандия - Неман" Сергея Астахова и Бруно де Фальтана. На входе в граните коротко и трогательно: "Подвиги ваши бессмертны".



В день открытия мемориала на гранит было нанесено более шести тысяч имен. За годы поисковой работы их количество увеличилось на три тысячи. Для новых фамилий оставлены пустые плиты, ведь работа с архивами продолжается. Каждый год в мемориальный комплекс приезжают наследники Победы, для которых память не просто слово.



Светлана Рыжанская, зампредседателя Дубровенского райисполкома:



Русские, белорусы, казахи. Одних россиян более 6 тыс. у нас захоронено на этом месте. Ежегодно в канун 9 Мая многочисленные родственники погибших воинов посещают захоронения. В настоящее время приехала дочь погибшего из Чувашии.



Три года назад на мемориальном комплексе началась реконструкция. Деньги зарабатывали на субботниках, помогал бюджет, общественные организации. Обновленный комплекс торжественно открылся в день 75-летия Великой Победы.



Этот мемориальный комплекс - один из самых величественных памятников на территории Беларуси, страны, которая помнит и чтит своих героев.



Деревня Шауличи Волковысского района повторила судьбу Хатыни. В июле 1943 года фашисты уничтожили 366 местных жителей, из них 120 детей. Сегодня их имена увековечены в граните.



Трагические события лета 1943-го развивались стремительно. За день до расправы рядом с деревней был убит немецкий офицер – врач. Фашисты не стали разбираться в причинах и обвинили местных жителей в помощи партизанам. На рассвете деревню окружили. Елена Блажеевская в то время жила по соседству. Те страшные события помнит до сих пор.



Местных жителей каратели сверили по спискам комендатуры и расстреляли всех до единого. Не пощадили даже двухдневного младенца. Все имущество сельчан вывезли, адома и сараи подожгли. Деревня горела больше суток.



Сегодня здесь мемориальный комплекс. Строили его, что называется, всем миром.



Ежегодно 7 июля - в день трагедии и 9 Мая в мемориальный комплекс "Шауличи" приезжают сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим, но непокоренным местным жителям.



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