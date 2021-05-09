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В Могилеве открылся первый в Беларуси магазин государственной символики

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Государственные символы - это не просто условные знаки. В них отражены сила и достоинство белорусского народа, наш несгибаемый дух.

Это наша гордость. И тем более символичным в такой праздничный день стало открытие в Могилеве первого в Беларуси магазина государственной символики. Продукцию с национальным колоритом оценила наша съемочная группа.

Государственный герб и флаг уже давно стали символами, без которых не обходится ни одно официальное мероприятия. Полотнища развеваются и на всех площадях. Здесь, в Могилеве, все 24 часа. В этом году это как никогда символично. День Победы совпал с празднованием Дня Государственного герба и флага.

Для семьи Шкадовых из Могилева государственные символы, как и День Победы,  по своей сути неделимы. В дедах и прадедах  военное, героическое прошлое. Патриоты, поэтому и одно желание на всех - сделать  свой город, страну самыми лучшими. 

В Могилеве открылся первый в Беларуси магазин государственной символики

Первые, кто окунулся в мир символики, - историки, поисковики. Те, кому небезразлично героическое прошлое страны и каноны, по которым мы все вместе строим будущее. Среди них и писатель Александр Казеко, автор знаменитых поэм о войне. В прошлом  пограничник. 

Настоящий исторический центр. Здесь не только сувениры, открытки, гербы областей, справочники. По сути, ликбез по символике и ее неслучайной расцветке. 

Кстати, самые сенсационные находки времен Великой Отечественной на территории Беларуси не обходятся без госсимволов. Найдены сотни воинских захоронений. Установлены десятки имен ранее пропавших без вести воинов только в Могилевской области. 

Алла Казючиц, участница Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру":

Без символики никуда в наше время. Обратите внимание, что символика есть и у нас. Когда поисковые экспедиции у нас проходят,  мы обязательно поднимаем все флаг. Для всех это дорого, это пропущено через сердце, через душу. 

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Все больше и больше людей узнает о Беларуси. Такая маленькая страна в центре Европы объединяет свое общество, людей, объединяя на героизме дедов и прадедов, завоевавших победу,  с гордостью неся без преувеличения звание гражданин Республики Беларусь. 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Государственные символы - это не просто условные знаки. В них отражены сила и достоинство белорусского народа, наш несгибаемый дух. Это наша гордость. И тем...
 
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