В Могилеве открылся первый в Беларуси магазин государственной символики

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Государственные символы - это не просто условные знаки. В них отражены сила и достоинство белорусского народа, наш несгибаемый дух.

Это наша гордость. И тем более символичным в такой праздничный день стало открытие в Могилеве первого в Беларуси магазина государственной символики. Продукцию с национальным колоритом оценила наша съемочная группа.



Государственный герб и флаг уже давно стали символами, без которых не обходится ни одно официальное мероприятия. Полотнища развеваются и на всех площадях. Здесь, в Могилеве, все 24 часа. В этом году это как никогда символично. День Победы совпал с празднованием Дня Государственного герба и флага.



Для семьи Шкадовых из Могилева государственные символы, как и День Победы, по своей сути неделимы. В дедах и прадедах военное, героическое прошлое. Патриоты, поэтому и одно желание на всех - сделать свой город, страну самыми лучшими.









Первые, кто окунулся в мир символики, - историки, поисковики. Те, кому небезразлично героическое прошлое страны и каноны, по которым мы все вместе строим будущее. Среди них и писатель Александр Казеко, автор знаменитых поэм о войне. В прошлом пограничник.



Настоящий исторический центр. Здесь не только сувениры, открытки, гербы областей, справочники. По сути, ликбез по символике и ее неслучайной расцветке.



Кстати, самые сенсационные находки времен Великой Отечественной на территории Беларуси не обходятся без госсимволов. Найдены сотни воинских захоронений. Установлены десятки имен ранее пропавших без вести воинов только в Могилевской области.



Алла Казючиц, участница Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру":



Без символики никуда в наше время. Обратите внимание, что символика есть и у нас. Когда поисковые экспедиции у нас проходят, мы обязательно поднимаем все флаг. Для всех это дорого, это пропущено через сердце, через душу.



Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:



Все больше и больше людей узнает о Беларуси. Такая маленькая страна в центре Европы объединяет свое общество, людей, объединяя на героизме дедов и прадедов, завоевавших победу, с гордостью неся без преувеличения звание гражданин Республики Беларусь.



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