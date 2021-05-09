Карен Шахназаров из рассказов своего отца знает, как выглядел послевоенный Минск

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После Победы над фашизмом нашему народу предстояло возродить страну из руин и пепла, заново отстроить жизнь.

Известный российский кинорежиссер Карен Шахназаров знает, как выглядел послевоенный Минск из рассказов своего отца. Он принимал участие в освобождении нашей страны. Поэтому Беларусь и ее роль в борьбе с нацизмом для его семьи имеет особое значение.





