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Карен Шахназаров из рассказов своего отца знает, как выглядел послевоенный Минск
09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
После Победы над фашизмом нашему народу предстояло возродить страну из руин и пепла, заново отстроить жизнь.
Известный российский кинорежиссер Карен Шахназаров знает, как выглядел послевоенный Минск из рассказов своего отца. Он принимал участие в освобождении нашей страны. Поэтому Беларусь и ее роль в борьбе с нацизмом для его семьи имеет особое значение.
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После Победы над фашизмом нашему народу предстояло возродить страну из руин и пепла, заново отстроить жизнь. Известный российский кинорежиссер Карен...
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