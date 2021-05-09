День Победы в Москве сегодня стартовал с военного парада на Красной площади

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В мероприятии приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, было задействовано 200 единиц военной техники, 76 вертолетов и самолетов (по числу победных лет).

С торжественной речью выступил президент России. Как отметил Владимир Путин, "сейчас многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире".



На параде присутствовал и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память павших воинов минутой молчания, после чего к Вечному огню красные гвоздики возложили ветераны.



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