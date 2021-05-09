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День Победы в Москве сегодня стартовал с военного парада на Красной площади
09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В мероприятии приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, было задействовано 200 единиц военной техники, 76 вертолетов и самолетов (по числу победных лет).
С торжественной речью выступил президент России. Как отметил Владимир Путин, "сейчас многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире".
На параде присутствовал и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память павших воинов минутой молчания, после чего к Вечному огню красные гвоздики возложили ветераны.
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В мероприятии приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, было задействовано 200 единиц военной техники, 76 вертолетов и самолетов (по числу победных лет). С...
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