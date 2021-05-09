ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День Победы в Москве сегодня стартовал с военного парада на Красной площади

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В мероприятии приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, было задействовано 200 единиц военной техники, 76 вертолетов и самолетов  (по числу победных лет). 

С торжественной речью выступил президент России. Как отметил Владимир Путин, "сейчас многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире". 

На параде присутствовал и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память павших воинов минутой молчания, после чего к Вечному огню красные гвоздики возложили ветераны.

Новости по теме:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мероприятии приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, было задействовано 200 единиц военной техники, 76 вертолетов и самолетов  (по числу победных лет).  С...
 
Новости дня
Новости общества
 
Поздравление Владимира Путина: День Победы - священный праздник для россиян и белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by