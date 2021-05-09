ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поздравление Владимира Путина: День Победы - священный праздник для россиян и белорусов

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С каждым годом приходит все более глубокое осознание смысла той Победы. История Великой Отечественной войны крепко связала и судьбы братских народов, кто плечом к плечу прошел дорогами войны. С таким же трепетом и уважением к великому празднику  относятся и  наши ближайшие соседи и союзники.  

В адрес Президента Беларуси и нашего народа поступают многочисленные поздравления с 76-летием Победы. Пожелания мира и процветания белорусам адресуют зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений, известные деятели разных сфер.

В поздравлении лидера Российской Федерации Владимира Путина говорится:  

"День Победы - священный праздник для россиян и белорусов. В наших странах всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения.

Наш общий долг - окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет,  сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории. Прошу передать всем белорусским ветеранам самые добрые пожелания здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!".



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С каждым годом приходит все более глубокое осознание смысла той Победы. История Великой Отечественной войны крепко связала и судьбы братских народов, кто плечом к...
 
Новости дня
Новости общества
 
Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с праздником Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by