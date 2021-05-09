Поздравление Владимира Путина: День Победы - священный праздник для россиян и белорусов

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С каждым годом приходит все более глубокое осознание смысла той Победы. История Великой Отечественной войны крепко связала и судьбы братских народов, кто плечом к плечу прошел дорогами войны. С таким же трепетом и уважением к великому празднику относятся и наши ближайшие соседи и союзники.

В адрес Президента Беларуси и нашего народа поступают многочисленные поздравления с 76-летием Победы. Пожелания мира и процветания белорусам адресуют зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений, известные деятели разных сфер.



В поздравлении лидера Российской Федерации Владимира Путина говорится:



"День Победы - священный праздник для россиян и белорусов. В наших странах всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения.



Наш общий долг - окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет, сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории. Прошу передать всем белорусским ветеранам самые добрые пожелания здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!".





