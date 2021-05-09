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Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с праздником Победы

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Казахстана в послании подчеркнул, что в этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу Победу над фашизмом во имя мирной жизни будущих поколений. Касым-Жомарт Токаев убежден: славные традиции нерушимой дружбы, братства и взаимной поддержки будут и впредь служить прочной основой укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью. 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в поздравительном послании отметил, что очень рад тому, что Великая Победа объединяет наши народы и является одним из самых ярких символов дружбы между Казахстаном и Беларусью, проверенных совместной историей и скрепленных миллионами нитей человеческих судеб. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что День Победы занимает особое место в славной летописи наших народов как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности. А  традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. 

Поздравляют Президента Беларуси и граждане Украины, белорусы, проживающие в этой стране. Так, в адрес Александра Лукашенко поступило послание от Всеукраинского союза белорусов. В нем говорится: "Примите искренние и сердечные поздравления от трехсоттысячной белорусской диаспоры Украины с Днем Великой Победы над фашизмом. Проживая за пределами исторической родины, мы видим, какую огромную заботу в Беларуси Вы проявляете по поддержке ветеранов, делаете все по сохранению памяти об общем героическом прошлом белорусов, русских, украинцев и других народов нашего общего Отечества". 

Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с праздником Победы продолжают поступать.


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Президент Казахстана в послании подчеркнул, что в этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов,...
 
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