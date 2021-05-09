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У подножия Кургана Славы в Гродно развернулись народные гуляния "Привал Победы"
09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гродно праздничные мероприятия прошли на Кургане Славы. Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям.
У подножия Кургана Славы развернулись народные гуляния "Привал Победы". Гостей развлекают артисты, эстрадные и народные коллективы, работает полевая кухня, представлены и образцы военной техники.
В Год народного единства праздник Победы совпал и с Днем Государственного герба и Государственного флага. Вот, что о символах, которые объединяют белорусов, говорят жители Гродно.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом мы освободили ее от немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, и построили сильную независимую процветающую Беларусь.
Завершится День Победы по традиции праздничным фейерверком.
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В Гродно праздничные мероприятия прошли на Кургане Славы. Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к...
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