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У подножия Кургана Славы в Гродно развернулись народные гуляния "Привал Победы"

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно праздничные мероприятия прошли на Кургане Славы. Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям. 

У подножия Кургана Славы развернулись народные гуляния "Привал Победы". Гостей развлекают артисты, эстрадные и народные коллективы, работает полевая кухня, представлены и образцы военной техники. 

В Год народного единства праздник Победы совпал и с Днем Государственного герба и Государственного флага. Вот, что о символах, которые объединяют белорусов,  говорят жители Гродно. 

Владимир Караник,  председатель Гродненского облисполкома:

Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом мы освободили ее от немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, и построили сильную независимую процветающую Беларусь.

Завершится День Победы по традиции  праздничным фейерверком.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно праздничные мероприятия прошли на Кургане Славы. Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к...
 
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