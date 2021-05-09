Источник материала: БT

В Гродно праздничные мероприятия прошли на Кургане Славы. Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям.

У подножия Кургана Славы развернулись народные гуляния "Привал Победы". Гостей развлекают артисты, эстрадные и народные коллективы, работает полевая кухня, представлены и образцы военной техники.



В Год народного единства праздник Победы совпал и с Днем Государственного герба и Государственного флага. Вот, что о символах, которые объединяют белорусов, говорят жители Гродно.



Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:



Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом мы освободили ее от немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, и построили сильную независимую процветающую Беларусь.



Завершится День Победы по традиции праздничным фейерверком.







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