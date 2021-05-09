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Тысячи детей стали свидетелями событий военных лет, узнали, что такое война, голод и смерть.

Узниками фашистских концлагерей в Беларуси стали 11 тысяч малолетних. Многие из них прошли весь этот ад еще в младенчестве. Сколько потеряли эти люди не описать словами, но взамен приобрели твердость характера и настоящие жизненные ценности.

В гости к ним в канун 9 Мая с подарками отправились отряды антитеррора "Алмаз" вместе с боевыми братьями из пограничного спецназа ОСАМ. В руках бойцов посильная помощь – денежные сертификаты, которые стали приятным дополнением к поздравительным открыткам и сувенирам.



В марафон добрых дел отправилась и съемочная группа АТН.



Рассказывает Александр Смирнов.



Принимать в гости людей в форме для Нины Никифоровны дело привычное. Ее сын посвятил себя служению Отечеству и всю жизнь проработал в различных подразделениях. Однако сегодня повод особый – представители отряда антитеррора "Алмаз" и пограничного спецназа ОСАМ пришли поздравить с Днем Победы.



Нина Никифоровна испытания концлагерем прошла еще ребенком. Их семью (маму и шестеро детей) угнали в Эстонию. Чудом удалось выжить, поэтому 9 Мая – по-настоящему священный праздник для семьи.



Помощь ветеранам войны - дело общее. Это в очередной раз подчеркнули на форуме общественных организаций Беларуси и России. Деньги собрали в Германии и перечислили в Москву, уже оттуда часть суммы решили передать в нашу страну. Таким образом офицерские организации ветеранов поддерживают поколение Великой Отечественной войны.



Для Ядвиги Александровны, как и для любого человека, прошедшего войну, 9 Мая - праздник со слезами на глазах. Со своими родными она попала за колючую проволоку в Марьиной Горке, немцы сожгли дом, отец погиб за четыре дня до Победы. Однако жизнь ее только закалила. Женщина не опустила руки даже когда рано осталась вдовой. Дом, хозяйство, двое детей и безграничное уважение односельчан - 40 лет проработала почтальоном в родной деревне.



Жлобинская земля помнит много героических страниц в истории. Именно защитники Жлобина смогли еще в 1941-м отбить город у врага и полтора месяца удерживали позиции.



В этом же крае был основан один из самых жутких концлагерей - Озаричи, через который прошел совсем маленьким Григорий Федорович Шеметов. Мать умерла от тифа, когда ему было полтора года, отец воевал на фронте. Говорит, что болото, в котором держали пленников, через год высохло - фашисты просто не кормили и не поили заключенных.



Образовательные и бизнес-проекты, патриотическое воспитание - точек соприкосновения у Беларуси и России много, считают ветеранские организации офицеров.



Самое важное - не забывать историю и не осквернять память тех, кто оставил жизнь на полях сражений. Это своеобразная благодарность и за мирное небо, и за возможность растить своих детей, не опасаясь за будущий день.

