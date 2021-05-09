Насыщенная программа ожидает жителей Минска

Источник материала: БT

Праздничная атмосфера сегодня во всех белорусских городах. Насыщенная программа ожидает и жителей столицы. Демонстрация военной техники, песни военных лет, выступления танцевальных коллективов и ярмарки мастеров.

В эти минуты у Дворца Спорта проходит и турнир по экстремальному пауэрлифтингу.



У Дворца спорта сегодня царит победный дух, который активно поддерживают и спортсмены. На площадке проходят соревнования тяжелоатлетов - турнир по экстремальному пауэрлифтингу.



Спортсмены меряются силами в нескольких дисциплинах: подъем гигантской гири, камня и удержание перед собой супертяжелых предметов, вес которых достигает 80 килограммов.



Еще один силовой элемент, наверное, самый впечатляющий для зрителей - это перемещение с места многотонного грузовика.



Кроме того, на сцене у Дворца спорта звучат фронтовые песни, выступают танцевальные коллективы, дарят настроение Победы всем!



Такая же по-настоящему праздничная атмосфера царит сегодня на десятках локаций в Минске. Одна из главных - парк Победы. Там можно попробовать настоящую солдатскую кашу, послушать песни военных лет, оценить мощь боевой техники разных лет. Она также представлена и у "Чижовка-Арены", на улице Столетова и у Комаровского рынка.



На площадке у Дворца спорта также работают фуд-корты и ярмарка народных мастеров. Гостей становится все больше, а значит, праздник в честь Победы продолжается!







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