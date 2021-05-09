Источник материала: БT

Ценна каждая минута подаренной нам мирной жизни. Кому как не ветеранам знать, с каким трудом завоевывалось мирное небо, какие лишения приходилось выносить солдатам, мирным гражданам, детям.

К нам присоединяется выездная студия Агентства теленовостей из Музея истории Великой Отечественной войны.





