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В Минске в парке Победы звучит живая музыка, на полевой кухне угощают солдатской кашей

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске с самого утра уже работают праздничные площадки. Антуражно и в парке Победы: живая музыка, тематические зоны и активности для любого возраста. 

На месте работает и наш корреспондент Елена Витко (прямое включение).

Добрый день! Действительно, парк Победы уже наполнился особой праздничной атмосферой. Здесь звучат военные песни, работают интерактивные стрелковые тренажеры, а на полевой кухне угощают солдатской кашей. 

Также недавно прошли показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою. Свое мастерство готовятся показать и кинологи. Программа насыщенная - сейчас концерт дают оркестры. 

Плейлист победного мая будет разнообразный. Что попало в музыкальную афишу расскажет режиссер программы Елена Родионова 

В столице подобных "брутальных площадок" семь. В парках Купалы и Павлова, возле Национальной библиотеки и "Чижовка-Арены". Также всю мощь военной техники можно увидеть в сквере у Комаровского рынка и по улице Столетова. 

Праздничное настроение сегодня царит во всех районах Минска. Центральные локации: здесь, парке Победы, и у Дворца спорта. Там уже вовсю шумит ярмарка народных мастеров. А в эти минуты  начинается и тематический концерт, а значит, наш культурный рейд продолжается. 


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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Минске с самого утра уже работают праздничные площадки. Антуражно и в парке Победы: живая музыка, тематические зоны и активности для любого возраста.  На...
 
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