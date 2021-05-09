В Минске в парке Победы звучит живая музыка, на полевой кухне угощают солдатской кашей

Источник материала: БT

В Минске с самого утра уже работают праздничные площадки. Антуражно и в парке Победы: живая музыка, тематические зоны и активности для любого возраста.

На месте работает и наш корреспондент Елена Витко (прямое включение).



Добрый день! Действительно, парк Победы уже наполнился особой праздничной атмосферой. Здесь звучат военные песни, работают интерактивные стрелковые тренажеры, а на полевой кухне угощают солдатской кашей.

Также недавно прошли показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою. Свое мастерство готовятся показать и кинологи. Программа насыщенная - сейчас концерт дают оркестры.



Плейлист победного мая будет разнообразный. Что попало в музыкальную афишу расскажет режиссер программы Елена Родионова



В столице подобных "брутальных площадок" семь. В парках Купалы и Павлова, возле Национальной библиотеки и "Чижовка-Арены". Также всю мощь военной техники можно увидеть в сквере у Комаровского рынка и по улице Столетова.



Праздничное настроение сегодня царит во всех районах Минска. Центральные локации: здесь, парке Победы, и у Дворца спорта. Там уже вовсю шумит ярмарка народных мастеров. А в эти минуты начинается и тематический концерт, а значит, наш культурный рейд продолжается.







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