Польский политолог Томаш Янковский поздравил белорусов с Днем Победы

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Миллион жизней советских солдат отданы за освобождение Европы. Но, к сожалению, в наши дни есть те, кто забыл, какой ценой досталась эта Победа. И как ни печально, происходит это у границ нашей страны - как раз у европейских соседей.



О том, как важно всем помнить, кто ковал Победу, - польский политолог Томаш Янковский, который присоединяется к поздравлениям белорусам.



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