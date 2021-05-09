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Польский политолог Томаш Янковский поздравил белорусов с Днем Победы

09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Миллион жизней советских солдат отданы за освобождение Европы. Но, к сожалению, в наши дни есть те, кто забыл, какой ценой досталась эта Победа. И как ни печально, происходит это у границ нашей страны - как раз у европейских соседей.

О том, как важно всем помнить, кто ковал Победу, - польский политолог Томаш Янковский, который присоединяется к поздравлениям белорусам.

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Миллион жизней советских солдат отданы за освобождение Европы. Но, к сожалению, в наши дни есть те, кто забыл, какой ценой досталась эта Победа. И как ни печально,...
 
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