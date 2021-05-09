Прямое включение с площади Победы в Минске

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Сегодня всем героям Великой Отечественной войны посвящено центральное событие празднования дня Победы в городе-герое Минске. В эти минуты у монумента на площади Победы в столице все готово для встречи сразу нескольких поколений - ветеранов, которые мальчишками шли на фронт, и теми, кто чтит и помнит героизм своих предков.



С нами на связь выходит Светлана Лукьянюк (прямое включение).



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