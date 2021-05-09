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Гость выездной студии - директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев
09.05.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Музей истории Великой Отечественной войны - действительно уникальное место, которое собрало в себе атмосферу героического подвига нашего народа. Здесь экспонаты со всего бывшего Союза и стран Европы. Директор цитадели подвига белорусского народа Владимир Сергеевич Воропаев согласился ответить на наши вопросы (видео).
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Гость выездной студии - директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев
Музей истории Великой Отечественной войны - действительно уникальное место, которое собрало в себе атмосферу героического подвига нашего народа. Здесь экспонаты...
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