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День Победы в Минске завершили концертом и фейерверком. Посмотрели, как это было

10.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздничные гуляния по случаю 9 мая в Минске завершили гала-концерт «Подвиг народа бессмертен» и пятиминутный фейерверк в красно-зеленых цветах. Посмотрели, как это было.

Праздничный гала-концерт открыли в 21.30. На проспекте к этому моменту зажгли праздничную иллюминацию, вход на территорию все еще был через КПП. Людей досматривали тщательно: содержимое сумки, подкладка пальто, посторонние предметы под одеждой.



Близко к сцене на площадь пускали только по пропускам на трибуны. Остальные стояли посреди дороги у ограждений. Иногда люди просили милиционеров их пропустить, те вежливо отвечали: «С радостью». И разводили руками.

К ограждению подошла женщина с орденами и медалями на груди, просила пропустить к сцене, пыталась достать удостоверение из сумки и не понимала, почему пройти без пропуска нельзя.

— Я с Машеровым в 77-м году в кабинете работала! — сказала она напоследок и осталась стоять смотреть концерт с экранов у ограждения.


Звучали песни военных лет и не только (например, песня 1980-х «На заре» группы «Альянс») под аккомпанемент оркестра. Но нашлись критики из толпы.

— Эх, еле поют, смелее надо! Нет тут наших «Песняров»! — прокомментировала одна из слушательниц выступление пограничников, которые спели «Молодость моя — Белоруссия».





На концерте выступали Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Анна Трубецкая, Ольга Булай, вокальная группа «Статус», детские коллективы, другие исполнители и танцевальные коллективы.

Многие пришли специально на фейерверк, к 23.00 часам людей стало заметно больше.

— У вас такие большие фейерверки, у нас таких никогда не бывает! — сказала в компании девушка, приехавшая из другого города.

Концерт завершили букетом для ветеранов от Александра Лукашенко и песней «День Победы», которую спели все артисты.


 
Теги: Минск
 
 
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Близко к сцене на площадь пускали только по пропускам на трибуны. Остальные стояли посреди дороги у ограждений. Иногда люди просили милиционеров их пропустить, те...
 
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