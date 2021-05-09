Александр Лукашенко вместе с сыновьями принял участие в праздничной церемонии на площади Победы

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Торжества, приуроченные к 76-й мирной весне, по всей стране начались задолго до 9 Мая. И объяснение тому простое. Цена возможности спокойно жить и трудиться оказалась непомерно высокой. И сегодня весь мир за этот подвиг в неоплатном долгу.



По традиции кульминацией праздничных мероприятий в этот святой день стала площадь Победы - символ мужества и стойкости народа. И каждый год рядом с ветеранами в этом памятном месте наш Президент. Сегодня Александр Лукашенко вместе с сыновьями принял участие в церемонии.



Эта традиция в нашей стране живет уже многие десятилетия - белорусы передают эту память из поколения в поколение и благодарны героям за нашу мирную жизнь. Церемония возложения дала старт дальнейшим торжествам в честь праздника. И в этот раз, на мой взгляд, получилась особенно эмоциональной и трогательной. Впрочем, смотрите сами.



Победу мы привыкли встречать вместе. Оттого этим утром все дороги вели в центр Минска. Особые чувства в этот день даже у тех, кого обычно сложно растрогать. Ведь каждую белорусскую семью зацепило лихолетье Великой Отечественной.



9 мая 1945 над его головой тоже светило солнце, вспоминает Виктор Костко. Совсем еще юным парнишкой узнал, что такое война. И о том первом победном дне всегда рассказывает с особым чувством.



Предатели были всегда, философски заметит Виктор Федорович. Но тех, кто тогда и сегодня готов защищать правду и родину - большинство.



Кажется, простые истины. Но как-то по-особенному они звучат от тех, кто прожил долгую жизнь и так много видел на своем веку.



Помним, ценим, уважаем. Эти слова и энергию хотелось передать каждому ветерану. С каждым годом героев, увы, все меньше. Они уходят. Но сегодня, несмотря на почтенный возраст, не жалуются на здоровье, держатся молодцом. Выдержка, сила, мудрость чувствуется в каждом - и в фронтовиках, и в детях войны. Их истории - наша память. И она точно жива.





Из года в год ничто не может помешать этим торжествам в центре Минска. Президент всегда рядом. Рядом с теми, кто отстоял для каждой семьи право жить на своей земле.



В этот памятный день вереница делегаций к монументу Победы не иссякала. Спикеры парламента и премьер, министры и люди в погонах, судебный корпус, власти Минска и столичного региона, глава Белтелерадиокомпании и пресс-секретарь Президента, представители духовенства и руководители общественных организаций, дипломаты и политики, журналисты и спортсмены. Равнодушных сегодня нет.



Подвиг дедов и прадедов мы не можем забыть

Александр Лукашенко начнет свою речь (это тоже традиция) с теплых слов защитникам Отечества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, павшие в боях, умершие от ран, уважаемые ветераны, подарили нам немеркнущий свет Великой Победы, путеводную звезду, которая будет вечно светить многим поколениям белорусов, придавая силы для нашего созидания, для нашего движения вперед и только вперед, не глядя ни на какие сложности, проблемы и трудности. Им было сложнее, они сегодня свысока смотрят оттуда на нас и у них один немой вопрос: выстоим мы или нет. Выстоим. Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить ваш подвиг. Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом тех, кто, вернувшись на пепелища родных городов и сел, поднимал страну из руин. Нам было труднее всех, потому что на этой земле не осталось ничего и никого, кроме женщин, детей, инвалидов и обессиленных солдат, вернувшихся с фронта. Мы пахали и сеяли, используя женский и детский труд. Даже лошадей не осталось. Мы никогда не забудем, что миллионы наших соотечественников сложили головы на полях сражений, сгинули в лагерях смерти, были повешены, расстреляны или замучены в гестаповских застенках. Мы это помним, а кто забыл - напомним. Низко склоняем головы перед памятью тех, кто погиб. Скорбим об ушедших от нас ветеранах. Давайте сегодня почтим наших героев минутой молчания



Могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? Этот риторический вопрос задает Президент не просто так.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас - наследников тех, которые не пришли с войны. Каждый третий. Мы как никто другой хлебнули этого горя и постоянно говорим о том, что война - страшно. Нам не нужна война. Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду - униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов Великой Победы, мира и созидания. Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения. Это на руках фашистов, полицаев и других коллаборантов кровь тысяч и тысяч, миллионов невинных жертв - женщин, стариков и детей. Мир должен знать и помнить о трагедии нашего народа, белорусского народа. И мы будем эту тему поднимать на самый высокий международный уровень, чтобы они помнили и не забывали. И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, с ними уйдет и историческая правда



"Правда будет жить", - просто и проникновенно скажет Александр Лукашенко. В этот день от Президента неслучайно прозвучат слова о единстве. Великая Победа стала итогом сплоченности и братства советских людей. И сегодня для нас быть вместе - значит быть едиными и независимыми.







Я понимаю, после тех событий, которые произошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще в это перестал верить. Так вот я сейчас обращаюсь к вам, к тем, кто не верит, запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило. Я обращаюсь к вам, тем, кто насторожился в связи с последними событиями. Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее. Мы сделаем все для того, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет. Я вам обещаю, я клянусь, что так будет. И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там, вы знаете кто



Жизнь меняется стремительно, каждый день приносит море новостей и новаций. Одно неизменно вот уже семь с половиной десятилетий: 9 Мая каждый из нас, где бы ни был в этот день, точно вспомнит, что мы победили.





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Ярко, торжественно, с душой. 9 Мая на площади Победы всегда особая аура. Не подойти к главным героям дня - к ветеранам – Президент, конечно же, не мог. В этих людях столько мужества и сил! На них стоит равняться! И приказ всегда один: только дольше живите!Не дай бог нашим детям знать горе войны, не устают говорить прошедшие огонь баталий. История каждого фронтовика достойна книги. Но порой и без слов понятно, что пришлось пережить. Какие бы трудности не подкидывала жизнь, их можно преодолеть только сообща. С такой поддержкой это будет точно по силам в любое время!И радостно, и горько нам 9 Мая. Победа греет душу вот уже 76 лет, но и боль потерь не угасает до сих пор. Такая наша судьба. После торжественной части люди не спешили расходиться. Благодарность и цветы ветеранам, объятия, добрые слова, а еще обязательно фото. Это тоже наша память.