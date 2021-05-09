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В мире еще остается немало стран, где мечты о мире остаются мечтами. В "Понятной политике" уже в этот понедельник расскажем про замороженные конфликты, огонь которых вспыхивает и по сей день. Как горячие точки превратились в войны на консервации, почему даже в пандемию планета не перестает воевать? Наконец, каково это жить в постоянной опасности? География, последствия и жертвы долгих и кровавых противоречий - смотрите в понедельник сразу после "Панорамы" .