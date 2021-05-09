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Как горячие точки превратились в войны на консервации, смотрите в "Понятной политике"
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В мире еще остается немало стран, где мечты о мире остаются мечтами. В
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В мире еще остается немало стран, где мечты о мире остаются мечтами. В "Понятной политике" уже в этот понедельник расскажем про замороженные конфликты, огонь...
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