|
Ветераны, историки и юные белорусы об истории и Дне Победы
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Cемейные архивы лучше любого учебника по истории. Медали - настоящий раритет для сегодняшнего поколения. А ведь раньше детьми многие примеряли на себя ордена, рассматривали фотографии, каждый хотел стать разведчиком, летчиком, танкистом. Сегодня полностью погрузиться в атмосферу того времени можно в музее Великой Отечественной.
В храме нашей памяти в этом году расположилась и выездная студия Агентства теленовостей. Давайте прямо сейчас узнаем, что думают ветераны, историки и юные белорусы о нашем главном историческом наследии - памяти (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cемейные архивы лучше любого учебника по истории. Медали - настоящий раритет для сегодняшнего поколения. А ведь раньше детьми многие примеряли на себя ордена,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)