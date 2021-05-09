В Беларусь поздравления с Днем Победы направляют со всего мира

Источник материала: БT

Историческая дата вот уже 76 лет для нашего народа одна из самых памятных, торжественных и значимых. Пожелания благополучия, мира и процветания белорусскому народу направляют зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений.



С каждым годом приходит все более глубокое осознание смысла той победы. История Великой Отечественной крепко связала и судьбы братских народов, кто плечом к плечу прошел дорогами войны.





Владимир Путин:

День Победы - священный праздник для россиян и белорусов. В наших странах всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения.

Наш общий долг - окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет, сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории. Прошу передать всем белорусским ветеранам самые добрые пожелания здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни.



Президент Казахстана в своем послании подчеркнул, что в этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу победу над фашизмом во имя мирной жизни будущих поколений.



Асым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

В этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу победу над фашизмом во имя мирной жизни будущих поколений. Убежден, славные традиции нерушимой дружбы, братства и взаимной поддержки будут и впредь служить прочной основой укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью.



Поздравительное послание направил белорусам и Нурсултан Назарбаев, первый Президент Казахстана



Нурсултан Назарбаев, первый Президент Казахстана:

Я очень рад тому, что Великая Победа объединяет наши народы и является одним из самых ярких символов дружбы между Казахстаном и Беларусью, проверенных совместной историей и скрепленных миллионами нитей человеческих судеб.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что День Победы занимает особое место в славной летописи наших народов как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности.







Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:

Убежден, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Беларусь.

Уверенность в дальнейшем укреплении неизменно дружественных узбекско-белорусских отношений выразил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Совместными усилиями, опираясь на наш исторический опыт и исходя из сегодняшних реалий, мы будем и далее укреплять традиционные узбекско-белорусские отношения дружбы и многопланового сотрудничества.



Шавкат Мерзиеев, Президент Узбекистана:

Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа. Память о подвиге доблестных воинов и тружеников тыла навсегда останется в наших сердцах. Она будет служить высоким нравственным ориентиром (особенно для молодого поколения), образцом стойкости и отваги, патриотизма и беззаветного служения Родине.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за победу и низкий поклон.



Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана:

Уверен, что события нашей общей истории будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что 9 Мая - знаменательная дата в современной истории наших стран.







Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:

В этот день мы чествуем беспримерный героизм, мужество, патриотизм и стойкость наших предков в беспощадной борьбе против врага, чтим память тех, кто своим героическим трудом ковал победу в тылу. Убежден, что таджикско-белорусские отношения дружбы и многопланового сотрудничества, основу которых сегодня составляют принципы стратегического партнерства, и впредь будут развиваться и приумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов. Президент Армении в поздравительном послании отметил:



Наши народы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы, проявив исключительную доблесть, мужество и сплоченность.

Армен Саркисян, Президент Армении:

Наши народы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы, проявив исключительную доблесть, мужество и сплоченность. Сегодня наша обязанность - сберечь мир и свободу как самое ценное, что подарило нам поколение победителей.В свою очередь руководитель правительства Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью.



Никол Пашинян, глава правительства Армении:

Героизм и беспримерный подвиг всех тех, кто внес решающий вклад в достижение мира, навсегда останется в наших сердцах, а День Победы - символом единения наших народов. Уверен, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью во благо народов наших стран.День Победы - это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма, подчеркивает лидер Туркменистана.



Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

День Победы - это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма. Убежден, что вечная память о великом подвиге наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами.

Поздравительные послания поступают не только из стран постсоветского пространства. Из Сирии Президенту и народу Беларуси искренние поздравления с Днем Победы передал президент Башар Асад.



Башар Асад, Президент Сирии:

Пользуясь случаем, выражаю вам наше стремление активизировать взаимодействие для открытия новых перспектив в сотрудничестве между нашими странами во всех сферах в пользу и на благо наших двух дружественных народов.

Поздравляют Президента и граждане Украины, белорусы, проживающие в этой стране. Сегодня в адрес Александра Лукашенко поступило проникновенное послание от Всеукраинского союза белорусов.



Всеукраинский союз белорусов:

Примите искренние и сердечные поздравления от трехсоттысячной белорусской диаспоры Украины с Днем Великой Победы над фашизмом. Проживая за пределами исторической родины, мы видим, какую огромную заботу в Республике Беларусь вы проявляете по поддержке ветеранов, делаете все по сохранению памяти об общем героическом прошлом белорусов, русских, украинцев и других народов нашего общего отечества.