Беларусь отметила сегодня День Великой Победы и День Государственного герба и флага

Да, особенно символично, когда сегодня на фоне мирного солнечного неба развевается белорусский флаг. Ведь главный его цвет красный, как и цвет 9 Мая - под этим колером наши деды отстаивали свое право свободно жить на земле. И мы главные цвета не сменили, также как не изменили и Дню Победы.
Национальная символика неспроста дополняет праздничные композиции. В этом году День Великой победы совпал с Днем Государственного герба и флага. А в Год народного единства уважение к символам еще больше сплотит и консолидирует белорусов. Кроме того, праздник напоминает каждому из нас, гражданином какой страны он является.
Первая церемония чествования состоялась сегодня на одноименной площади Флага. Участие в ней также принял глава государства и еще более 2500 тысяч участников и гостей - наше молодое и старшее поколении. Наши корреспонденты наблюдали воочию и готовы поделиться подробностями.
Именно в этот великий день в Беларуси появилась еще одна очень красивая памятная традиция - чествование наших национальных символов. Мы сохранили память, нашей всеобщей благодарности за победу героям никогда не будет много. Чтить подвиг, историю, с уважением относиться к национальной символике, значит преумножать нашу духовность, культуру и традиции.
В этот знаковый день на Площади флага рядом с нашими героями и наследниками Великой Победы глава государства. Нить победы связала все поколения. Тех, кому посчастливилось лично поблагодарить за мирную жизнь, и тех, кто знает своих героев лишь по рассказам. С таким же трепетом и уважением мы относимся к нашим символам. Ведь под этим знаменем мы столько достигли, состоялись как суверенное государство.
С огромной болью и недоумением сейчас мы видим активные попытки переписать историю. Нам прямым текстом заявляют, что победа якобы не наша. Факты героизации нацизма это уже не просто чья-то чужая история, мы видели это и в нашей стране. Все это будет пресекаться по закону во имя каждого 3 погибшего, боли и страхе сожженных заживо и еще не рожденных детей. Мы не позволим забыть или умалить подвиг наших героев, перечеркнуть все то, что создавалось нашими дедами и прадедами в послевоенное время.
События прошлого года принесли нам немало потрясений. Кто бы мог подумать, что после уроков Великой Отечественной на этой земле может произойти подобное. Нас пытались разделить на чужих и своих, навязывали другую символику, под которой нацисты убивали наших соотечественников, жгли города и села. Но белорусам хватило мудрости вовремя понять, кто есть кто, зачем здесь пытаются разжечь ненависть между людьми.
Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости. Наши государственные флаг и герб - это не просто символы. Они воплощение наших наивысших ценностей - независимости и суверенитета.
Клятву верности государственному флагу Беларуси сегодня принесло новое поколение белорусов. Именно им творить будущую историю родного государства. Наследники Победы просто обязаны не допустить повторения страшных страниц истории.
На лацканах белорусов цветы Великой Победы - связь поколений, напоминание о роли геройского подвига, благодаря которому получила развитие Беларусь. Церемония чествования наших национальных символов - это еще праздник общей благодарности. Это наша история.