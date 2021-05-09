Беларусь отметила сегодня День Великой Победы и День Государственного герба и флага

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Да, особенно символично, когда сегодня на фоне мирного солнечного неба развевается белорусский флаг. Ведь главный его цвет красный, как и цвет 9 Мая - под этим колером наши деды отстаивали свое право свободно жить на земле. И мы главные цвета не сменили, также как не изменили и Дню Победы.



Национальная символика неспроста дополняет праздничные композиции. В этом году День Великой победы совпал с Днем Государственного герба и флага. А в Год народного единства уважение к символам еще больше сплотит и консолидирует белорусов. Кроме того, праздник напоминает каждому из нас, гражданином какой страны он является.



Первая церемония чествования состоялась сегодня на одноименной площади Флага. Участие в ней также принял глава государства и еще более 2500 тысяч участников и гостей - наше молодое и старшее поколении. Наши корреспонденты наблюдали воочию и готовы поделиться подробностями.



Именно в этот великий день в Беларуси появилась еще одна очень красивая памятная традиция - чествование наших национальных символов. Мы сохранили память, нашей всеобщей благодарности за победу героям никогда не будет много. Чтить подвиг, историю, с уважением относиться к национальной символике, значит преумножать нашу духовность, культуру и традиции.



В этот знаковый день на Площади флага рядом с нашими героями и наследниками Великой Победы глава государства. Нить победы связала все поколения. Тех, кому посчастливилось лично поблагодарить за мирную жизнь, и тех, кто знает своих героев лишь по рассказам. С таким же трепетом и уважением мы относимся к нашим символам. Ведь под этим знаменем мы столько достигли, состоялись как суверенное государство.



С огромной болью и недоумением сейчас мы видим активные попытки переписать историю. Нам прямым текстом заявляют, что победа якобы не наша. Факты героизации нацизма это уже не просто чья-то чужая история, мы видели это и в нашей стране. Все это будет пресекаться по закону во имя каждого 3 погибшего, боли и страхе сожженных заживо и еще не рожденных детей. Мы не позволим забыть или умалить подвиг наших героев, перечеркнуть все то, что создавалось нашими дедами и прадедами в послевоенное время.



События прошлого года принесли нам немало потрясений. Кто бы мог подумать, что после уроков Великой Отечественной на этой земле может произойти подобное. Нас пытались разделить на чужих и своих, навязывали другую символику, под которой нацисты убивали наших соотечественников, жгли города и села. Но белорусам хватило мудрости вовремя понять, кто есть кто, зачем здесь пытаются разжечь ненависть между людьми.



Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости. Наши государственные флаг и герб - это не просто символы. Они воплощение наших наивысших ценностей - независимости и суверенитета.



Клятву верности государственному флагу Беларуси сегодня принесло новое поколение белорусов. Именно им творить будущую историю родного государства. Наследники Победы просто обязаны не допустить повторения страшных страниц истории.



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На лацканах белорусов цветы Великой Победы - связь поколений, напоминание о роли геройского подвига, благодаря которому получила развитие Беларусь. Церемония чествования наших национальных символов - это еще праздник общей благодарности. Это наша история.