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Гала-концерт в честь бессмертного подвига народа состоится у монумента Победы в Минске
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кульминация всебелорусского празднования вновь состоится у символа стойкости и самоотверженности белорусского народа. У монумента Победы прозвучат песни, которые до сих пор не оставляют людей равнодушными, и истории подвигов тех, кто первым шел в бой, заслонив собой Родину, до последнего стоял у заводских станков и поддерживал дух солдат.
Менее часа остается до масштабного действа на площади Победы в Минске. Ставить музыкальный восклицательный знак 9 Мая и исполнять гимн Победы здесь, у символа стойкости и бесстрашия, уже традиция. "Подвиг народа бессмертен" - лейтмотив вечера. О том, как белорусы - учителя, артисты, пограничники независимо от веры и принципов - объединялись и сражались до смерти за Победу, для нас, для страны, в ближайшие полтора часа концерта.
Специально для гала-концерта все пространство у монумента преобразовали в многоуровневую сцену. Ее буквально оживят с помощью спецэффектов, светового шоу и огненных вспышек. Экраны (здесь их 10 по периметру) станут перекидным календарем 1940-х. С помощью новых IT-решений оживили фотографии и странички фронтовых газет.
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Кульминация всебелорусского празднования вновь состоится у символа стойкости и самоотверженности белорусского народа. У монумента Победы прозвучат песни,...
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