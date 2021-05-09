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Брестская крепость, Буйничское поле, площадь Победы Витебска, Курган Славы в Гродно, набережная Сожа - 9 Мая отмечают по всей стране

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этот день вся страна говорит героям спасибо.

Радостные лица, солнечное небо - сегодня все, как тогда, весной 1945-го. Особая атмосфера царит в областных центрах и небольших городах.

Брестская крепость, Буйничское поле, площадь Победы Витебска, Курган Славы в Гродно, набережная Сожа - 9 Мая отмечают в каждом районе, поселке городского типа и деревне.

И пока белорусы в ожидании красочного фейерверка, самые яркие моменты праздничного дня собрала Мария Тройнич.

Ало-зеленые цвета сегодня раскрасили улицы Бреста. В самом южном городе страны торжества начались с празднования Дня государственного герба и флага. По главной площади города пронесли огромный флаг. Длина полотнища - сто метров.

По центральным улицам города огромный флаг пронесли в Брестскую крепость. Торжественным маршем прошагали военнослужащие Брестского гарнизона и припали на колено в знак глубокой благодарности и уважения к подвигу героев.

В завершение митинга национальный флаг подняли в воздух на вертолете: над Брестской крепостью он воспарил в ясном мирном небе. В Брестскую крепость сегодня пришли 30 тысяч человек. Многие приехали за сотни и тысячи километров. 

Главные герои праздника - ветераны

Таисия Козырь-Павловская ушла в партизаны, когда ей было 13. В первые дни войны всю ее семью расстреляли фашисты. А тот самый первый День Победы Таисия Михайловна помнит и сегодня.

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:

Я как сейчас помню: иду по улице Кирова, и все начали кричать "Ура, ура, победа!" Я: "Как победа?". Я так рыдала! Вот действительно - со слезами на глазах. Я плакала от того, что мои родные не дожили до этого счастливого дня. Я плакала от радости, что мы все-таки победили, что мы могучий, большой советский народ!Подвиг защитников Брестской крепости стал символом героизма в Великой Отечественной войне. Сегодня вся страна раскрашена яркими оттенками праздника. Беларусь славит Великую Победу и благодарит ветеранов за мирное небо.

Брестская крепость, Буйничское поле, площадь Победы Витебска, Курган Славы в Гродно, набережная Сожа - 9 Мая отмечают по всей стране


В Витебске центром торжеств стала площадь Победы. 9 Мая здесь всегда многолюдно. По центральной улице города прошагала праздничная колонна. Во главе ее пронесли знамя Победы и государственный флаг Беларуси.

К Вечному огню легли живые цветы

У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков прошел митинг, к Вечному огню легли живые цветы.

Могилев присоединился к празднованию Дня Победы торжественным митингом на площади Славы, где увековечен боевой подвиг героев Великой Отечественной. Сотни человек сегодня пришли поклониться памяти павших и сказать особые слова благодарности ветеранам.
А еще жители города сегодня получили подарок - в Могилеве открылся первый в стране магазин госсимволики с сувенирами, открытками, гербами областей, справочниками.

В Гродно эпицентром праздника стал Курган Славы. Торжественный митинг, цветы и минута молчания как дань памяти героям, отдавшим жизнь за Родину. На "Привале Победы" развернулась полевая кухня, работала военная медсанчасть, звучали фронтовые песни.

Присоединились в Гродно и к празднованию Дня государственного флага и герба. Жители города чтут национальные символы, которые объединяют всех белорусов.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом мы освободили ее от немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, и построили сильную независимую процветающую Беларусь В Гомеле одним из самых ярких событий стало торжественное шествие по главной улице города. Этой традиции около полувека. И каждый год она объединяет тысячи людей. Колонна остановилась у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. В честь героев Победы здесь цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов. 

На площади Государственного флага развернули концертную площадку под открытым небом. Улыбки детей, яркие краски и радостные песни - все это вызывает особые эмоции у тех, кто помнит Гомель в руинах.

Как прошли последние победные бои Великой Отечественной, напомнили во время военно-исторической реконструкции. На фестиваль съехались клубы реконструкции из Минска, Могилева, Мозыря и других городов Беларуси.

Героическая история и уважение к подвигу победителей сегодня, впрочем, как и всегда, стали опорой ценностей наших городов. А значит и память об этом будет жить в сердцах миллионов белорусов.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В этот день вся страна говорит героям спасибо. Радостные лица, солнечное небо - сегодня все, как тогда, весной 1945-го. Особая атмосфера царит в областных центрах и...
 
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