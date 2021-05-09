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Брестская крепость, Буйничское поле, площадь Победы Витебска, Курган Славы в Гродно, набережная Сожа - 9 Мая отмечают по всей стране
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В этот день вся страна говорит героям спасибо.
Радостные лица, солнечное небо - сегодня все, как тогда, весной 1945-го. Особая атмосфера царит в областных центрах и небольших городах.
В завершение митинга национальный флаг подняли в воздух на вертолете: над Брестской крепостью он воспарил в ясном мирном небе. В Брестскую крепость сегодня пришли 30 тысяч человек. Многие приехали за сотни и тысячи километров.
Главные герои праздника - ветераны
Таисия Козырь-Павловская ушла в партизаны, когда ей было 13. В первые дни войны всю ее семью расстреляли фашисты. А тот самый первый День Победы Таисия Михайловна помнит и сегодня.
Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
Я как сейчас помню: иду по улице Кирова, и все начали кричать "Ура, ура, победа!" Я: "Как победа?". Я так рыдала! Вот действительно - со слезами на глазах. Я плакала от того, что мои родные не дожили до этого счастливого дня. Я плакала от радости, что мы все-таки победили, что мы могучий, большой советский народ!Подвиг защитников Брестской крепости стал символом героизма в Великой Отечественной войне. Сегодня вся страна раскрашена яркими оттенками праздника. Беларусь славит Великую Победу и благодарит ветеранов за мирное небо.
К Вечному огню легли живые цветы
У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков прошел митинг, к Вечному огню легли живые цветы.
Присоединились в Гродно и к празднованию Дня государственного флага и герба. Жители города чтут национальные символы, которые объединяют всех белорусов.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом мы освободили ее от немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, и построили сильную независимую процветающую Беларусь В Гомеле одним из самых ярких событий стало
На площади Государственного флага развернули концертную площадку под открытым небом. Улыбки детей, яркие краски и радостные песни - все это вызывает особые эмоции у тех, кто помнит Гомель в руинах.
Как прошли последние победные бои Великой Отечественной, напомнили во время военно-исторической реконструкции. На фестиваль съехались клубы реконструкции из Минска, Могилева, Мозыря и других городов Беларуси.
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Брестская крепость, Буйничское поле, площадь Победы Витебска, Курган Славы в Гродно, набережная Сожа - 9 Мая отмечают по всей стране
В этот день вся страна говорит героям спасибо. Радостные лица, солнечное небо - сегодня все, как тогда, весной 1945-го. Особая атмосфера царит в областных центрах и...
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