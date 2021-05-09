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Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Комментарий Госсекретаря Совбеза

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И сегодня за несколько часов до начала торжественных мероприятий Президент подписал тот самый декрет, о котором так много было разговоров в последнее время. Документ, призванный обезопасить страну от хаоса и разрушения в случае реализации кровавого сценария смены власти. Как бы это чудовищно не звучало, но даже новейшая история знает как минимум несколько подобных примеров, попытка планировалась и на белорусской земле.

Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совбез с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны и вступает в силу с момента его подписания. Давайте послушаем комментарий Госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича (видео).

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И сегодня за несколько часов до начала торжественных мероприятий Президент подписал тот самый декрет, о котором так много было разговоров в последнее время....
 
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