|
Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Комментарий Госсекретаря Совбеза
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
И сегодня за несколько часов до начала торжественных мероприятий Президент подписал тот самый декрет, о котором так много было разговоров в последнее время. Документ, призванный обезопасить страну от хаоса и разрушения в случае реализации кровавого сценария смены власти. Как бы это чудовищно не звучало, но даже новейшая история знает как минимум несколько подобных примеров, попытка планировалась и на белорусской земле.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И сегодня за несколько часов до начала торжественных мероприятий Президент подписал тот самый декрет, о котором так много было разговоров в последнее время....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)